Indiana Jones se dévoile enfin pleinement

C'était presque acté vu le passif du développeur et même si nombreux auraient pu espérer constamment voir Indy à l'écran, Machine Games, c'est avant tout du FPS eten sera un, même si le personnage sera parfois visible selon les situations comme les cinématiques, avec d'ailleurs une sympathique modélisation de l'acteur (jeune) qu'on ne présente plus.Des armes à feu donc, mais également le fouet, des phases en véhicules et de l'exploration pour les indispensables énigmes propres à la franchise, pour un voyage qui vous emmènera aux quatre coins du monde comme on dit.Sortie prévue pour « cette année », et on n'en saura pas plus pour l'instant.