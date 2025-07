Capcom & Cinéma : un mot sur Resident Evil Reboot, et un acteur pour Dhalsim dans Street Fighter

au cinéma, ou même en série TV, ça n'a pas été jusqu'à présent la grande joie et tous les espoirs sont désormais tournés vers le futur reboot cinématographique assuré par Zach Cregger ().Espoir car le Zach, il est bien plus fan de la franchise que Paul W.S. Anderson, qu'il a retourné chaque épisode (et est incapable de pouvoir estimer combien de fois il a terminé le 4) et s'il se veut plus proche de l'esprit des JV que des films qu'il ne nommera pas, il préfère prévenir le public son besoin de s'adapter au format et ne souhaite pas copier/coller le matériau d'origine aussi bien dans les situations que le lore.Le but selon lui reste de « faire un bon film avec une histoire captivante » tout en maintenant un bon niveau de fidélité, reconnaissant (il en est conscient) que quoi qu'il fasse, il s'en prendra plein la tronche en ligne.En attendant d'en savoir plus, toujours chez Capcom, sachez que Deadline vient de révéler que l'acteur Vidyut Jammwal a été sélectionné pour incarner « sexy » Dhalsim dans le futur film