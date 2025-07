Hajime Tabata : son prochain projet mis à l'arrêt

Hajime Tabata semble incapable de se remettre du (relatif) drame: depuis presque 10 ans, l'homme n'a rien pondu de notable et les déboires commencent déjà pour son nouveau studio JP Games qui vient de perdre le financement de son nouveau « gros » RPG.Les choses avaient pourtant bien démarré avec l'annonce de ce projet, un J-RPG qui réadaptera à sa sauce les « Mille et une Nuits », avant d'apprendre qu'il s'agissait finalement d'un projet commun avec Quantum Solutions, une société basée sur l'IA et dont le financement venait directement d'une société saoudienne.Une démo fonctionnelle était prête en juillet 2024, mais Quantum Solutions affirme aujourd'hui qu'elle réclamait en fait quelques modifications pour correspondre au marché, et que JP Games fut incapable de répondre aux exigences depuis. Après ça, c'est la version officielle, car on se souvient surtout que les entreprises saoudiennes ont depuis quelques temps levé le pied sur la distribution de chèques à outrance, notamment au Japon, préférant miser sur du rachat d'actions.