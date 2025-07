Game Pass : les prochains jeux du service Game Pass : les prochains jeux du service

C'est l'heure pour Xbox de livrer sa deuxième vague de jeux Game Pass avec d'entrée (dès demain quoi) RoboCop : Rogue City pour que chacun découvre la jolie surprise avant la sortie de l'extension stand-alone.



Les deux autres têtes d'affiche seront Grounded 2 (accès anticipé on précise) et le Soulsborne Wuchang : Fallen Feathers directement en Day 1.



Game Pass PC & Ultimate :



- RoboCop : Rogue City (17 juillet)

- My Friendly Neighborhood (17 juillet)

- Back to the Dawn (18 juillet)

- Abiotic Factor (22 juillet)

- Wheel World (23 juillet)

- Wuchang : Fallen Feathers (24 juillet)

- Grounded 2 (29 juillet)

- Farming Simulator 25 (1er août)



Game Pass Standard :



- RoboCop : Rogue City (17 juillet)

- Farming Simulator 25 (1er août)