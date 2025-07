L'IA, le grand remplacement en cours chez King L'IA, le grand remplacement en cours chez King

On l'a appris de manière bien officielle il y a peu : King fait partie des entreprises touchées par la vague de licenciements chez Xbox, avec 200 postes en moins dont 50 juste pour la branche londonienne (soit la moitié des effectifs de Farm Heroes Saga).



Enquêtant activement sur le sujet, Mobilegamer.biz a pu confirmer via de nombreuses sources (touchées ou non par ce coup de couteau) que la principale raison derrière ce dégraissement, outre le pognon évidemment, c'est tout simplement l'IA. Et l'ironie, c'est que les outils d'IA prêts à s'occuper du précité et autres Candy Crush ont été conçus… par les employés eux-mêmes. Par exemple au départ pour améliorer la conception des niveaux afin de plus vite occuper mamie qui doit avoir dépassé il y a peu le Level 18.000 (il y a vraiment autant de niveaux). Avant, les outils étaient une aide, et désormais, c'est la pièce maîtresse qui agira quasiment en solo, non sans quelques vérifications derrière. Même topo pour la publicité d'ailleurs.



Si les chiffres précis chez Activision ne sont plus connus depuis son absorption par Microsoft, rappelons qu'en 2023, King était capable de générer plus de 200 millions de dollars de bénéfices par trimestre.