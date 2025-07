Edens Zero est disponible, et avec lui une évidente collaboration avec Fairy Tail

Si la grosse cartouche de Konami pour cet été se nomme(dont un dernier aperçu sera livré à la GamesCom, en passant), l'éditeur rappelle que c'est aujourd'hui même que sort son adaptation deavec dès le Day One un DLC gratuit à télécharger offrant une collaboration directe avecdans le cadre d'une mission spéciale.Sont concernés PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et si vous avez zappé l'info, une démo jouable est disponible sur tous les supports depuis quelques semaines (avec transfert de sauvegarde).