Playstation 5
Sony sabote sa propre défense » : comment son projet de PS5 sans disque a déclenché une plainte de 457 millions de dollars et fragilisé sa défense antitrust.
Le projet de Sony visant à supprimer progressivement les disques physiques de la PlayStation 5 d'ici janvier 2028 est passé d'un problème de relations publiques à un problème juridique.
L'association néerlandaise de défense des consommateurs « Stichting Massaschade & Consument »
a intenté mardi une action en justice
d'un montant de 457 millions de dollars au nom de 1,7 million d'utilisateurs néerlandais de PlayStation
, arguant que la commission de 30 % prélevée par Sony sur le PlayStation Store entraînera une hausse des prix des jeux vidéo une fois que les supports physiques auront disparu.
Andrew Ching, directeur du département marketing à la Johns Hopkins Carey Business School, qui étudie la demande en jeux vidéo, a expliqué à Fortune que cette « taxe Sony » de 30 % ne s’applique qu’aux téléchargements numériques vendus via le PlayStation Store.
M. Ching a expliqué qu'en revanche, les détaillants de jeux physiques versent à Sony une redevance forfaitaire moins élevée, calculée en fonction du nombre d'exemplaires qu'ils fabriquent, et non du nombre qu'ils vendent réellement. Cette structure rend les jeux physiques moins chers, en particulier ceux d'occasion, car la valeur de revente d'un jeu diminue à mesure qu'il perd de son « attrait »
.
Sony a toujours mis en avant ce marché physique pour se défendre contre les accusations de pratique antitrust
, considérant la concurrence au niveau de la vente au détail – notamment celle des jeux d’occasion sur les marchés de la revente – comme la preuve qu’il ne s’agissait pas d’un monopole.
« Cependant, en supprimant progressivement les disques physiques, Sony détruit en substance sa propre défense »
, a déclaré Ching à Fortune.
Sans option physique, a-t-il ajouté, les consommateurs sensibles au prix n’ont d’autre choix que de se tourner vers la boutique en ligne de Sony, où ils doivent payer le prix fort sans aucune alternative sur le marché de la revente.
« Il y a des inconditionnels, [qui] ont grandi avec Sony, avec la Xbox, et qui apprécient toujours énormément la flexibilité qu’offre le fait de posséder une copie physique, ainsi que la possibilité de la revendre
», a-t-il déclaré.
Derrière cette nostalgie se cache également un calcul. Un acheteur qui sait qu’il peut revendre un jeu à 60 dollars pour environ 20 dollars ne paie en réalité que 40 dollars pour celui-ci
, a expliqué M. Ching. Mais dès que Sony supprimera cette option, « leur disposition à payer va diminuer
», ce qui poussera certains joueurs à changer de console ou simplement à acheter moins de jeux.
Who likes this ?
tripy73
, escobar
, kisukesan
, momotaros
, shao
, hyoga57
, aozora78
, icebergbrulant
, xynot
, walterwhite
, tynokarts
posted the 07/12/2026 at 07:44 PM by jenicris
Tout le vice de SONY est limpide.
Ce n’est que le début, le combat promet d’être rude
" arguant que la commission de 30 % prélevée par Sony sur le PlayStation Store entraînera une hausse des prix des jeux vidéo une fois que les supports physiques auront disparu."
On verra déjà la réaction des grands acteurs de l’industrie lors des grands salons à partir de septembre.
Autrement dit on perdra les prix moindres des jeux physiques et la moyenne globale du prix des jeux PlayStation va augmenter vu qu'il ne restera que ceux du store
Après les commissions pour les jeux physiques peuvent varier car elles sont négociables. Cependant, les marges globales sont plus faibles pour les supports physiques que pour les supports demat, tous frais compris.
Je ne comprends pas pourquoi tout les autres pays ne font pas de même
L’article ne vise pas le format physique, pas vraiment. Bien sur ya des gens qui se rebellent ( vous n'êtes pas tous seul ) mais en substance c'est aussi une analyse.
Il vise le monopole du store Sony.
Maintenant que Sony devient full demat, ils craignent que la commission soit au delà de 30% car ce sera un store unique. Et à raison. Ça n'empêchera toujours pas cependant que ca reste une minorité.
Sony ne reviendra pas sur sa politique 2028.
Le procès cherche à éviter un abus de position dominante.
Sony pourrait être contraint d’autoriser d’autres stores pour eviter un abus de position dominante, là c'est évidemment. Ça ferait mal au cul à Sony si ça arrivait.
Le quoi?
Au public après d'être intelligent et de privilégier ce qui leur semble être meilleur écosystème, comme il l'a tjs fait.
Sur le papier, objectivement, PlayStation devrait devenir le pire écosystème gaming pour la première fois de son histoire (pire que Xbox qui gagnera le benef du catalogue infini du PC notamment et du online gratuit ?).
derno plus que le full demat PS6, le pire c'est bien ça les joueurs ont payé pour une console PS5 avec lecteur de disque, et ils leur retirent le droit de bénéficier de cette fonctionnalité alors que les jeux compatible PS5 sortiront encore pendant facile 6 -7 ans
liiekino il sera intéressant de voir si a l'image de Steam, ils prendront 0% de commission pour toutes les ventes faites en dehors de leur propre store
Sur PC, chaque éditeur est libre de générer des clés Steam, et de les vendre ou bon lui semble, tout en évitant la com Steam donc, pour ça que les jeux PC sur des stores alternatifs au store officiel de Valve proposent des prix souvent largement plus avantageux
Si Sony fait ça, bravo à eux, mais j'ai du mal à me l'imaginer faut être réaliste...
Il veulent pas faire le forcing pour tuer le physique pr en échange ne plus rien toucher sur les ventes extérieur au PS store
ça n'aurait aucun sens tellement ça serait d'une stupidité infinie pour une entreprise. S'autoriser un bad buzz comme jamais, se mettre une parti de leur public a dos, tout en sachant qu'ils gagneraient moins?
J’ai un collègue qui achète ses jeux switch 2 sur un site internet et pour les télécharger sur la console il passe par l'application du site et non le store Nintendo. Ça m'a étonné car je n’ai jamais entendu parler de ça
DC = Double compte
yurius Je plussoie.
J’espère que les vendeurs de JV vont prévenir les clients que c’est bientôt la fin, que SONY est devenu Voldemor.
Ce sera très rigolo en tout cas si dans l'UE ils doivent faire place à d'autres stores
Je suppose ils ont amplement réfléchi à tout ça avant leur annonce, j'espère en tout cas, à mon avis ils vont autoriser les code in the box en magasin, ils ont juste parlé de version disque mais si je peux acheter des jeux à Carrefour en code in the box, c'est plus forcément un monopole je pense
Bien sur que non. Ca va les faires chier logique . Mais C'est pas parcequ'ils vont s'en mettre plein les poches, qu'ils en profitent etc que le marché actuel sur le principalement demat n'est pas faux pour autant.. le physique devient de plus en plus marginal et les gens se regardent le nombril. Et sur ce qui les arranges en plus
cjmusashi : Les gens ne peuvent pas obliger Sony a faire du physique, par contre , le fait de n'avoir qu'un seul store unique et de faire des commissions de 30% sur des prix qui ne baissent jamais ou très peu, ca ils peuvent le faire
walterwhite
Ah ouais ça. Top niveau. Va faire mumuse ailleurs gamin j'ai d'autres choses à foutre.
En tout cas, on sera curieux de voir le nombre de joueurs qu'ils perdront pour la prochaine gen... parce que pour moi après des années passées chez Playstation, je dégage vers le PC.
avant le tipiak c t uniquement les films maintenant cela risque d'être le JV... la ligne éditorial de Sony a de toutes façons bien changé de la grande époque, ce sera sans regret!
Quest ce que tu marmonnes toi? À part ça t'as quoi a dire de constructif bouffon de mes burnes?
Le procès cherche à éviter un abus de position dominante.
Sony pourrait être contraint d’autoriser d’autres stores pour eviter un abus de position dominante, là c'est évidemment. Ça ferait mal au cul à Sony si ça arrivait."
c'est ce que Microsoft espérait une loi qui leur aurait permis d'avoir les consoles concurrentes ouvertes par la législation pour foutre gamepass...
C'est comme ceux de FIFA et autres jeux annuels.
newtechnix en ratio difficile à dire, probablement essentiellement les joueurs historiques de PlayStation. Le grand public conditionné au demat, peu de chances.
J'imagine oui. Mais comme je l'ai déjà dit la seule chose où Sony peut être attaqué c'est la dessus
newtechnix
Aucun rapport. MS à bien sur voulu mettre son GP chez la concurrence , c'est Sony et MS qui ont refusé. Normal ca boufferait leur propre business entre autre. La on parle d'un constructeur full demat version console qui n'aura qu'un seul store, aucun rapport
https://x.com/NBCNews/status/2076018746863263752#m
liiekino Tu ne sembles pas au courant mais à un moment c'était sur la table...
alors évidemment au début ils ont essayé de le faire à la soft, copain- copain et du jour au lendemain des échanges d'amabilités, on félicite Nintendo pour le lancement de la Switch, on souhaite un bon anniversaire à Playstation... sauf que Nintendo et Sony ont dit non au grand méchant loup déguisé en mère-grand qui les auraient bouffé! C'était prévisible et en même temps tellement bête de penser une seule seconde que cela pouvait aboutir.
Toutefois Microsoft a pensé que la loi pouvait contraindre les concurrents à ouvrir leur eco-système pour accueilllir leur système concurrent... donc là on parle bien d'un texte de loi et non d'un arrangement commercial.
si ils avaient financer la campagne de trump au lieu de celle de Biden peut-être que cela serait passer (en force)
newtechnix
Yep!
L'une des rares fois je peux dire "merci la presse"
Toutefois Microsoft a pensé que la loi pouvait contraindre les concurrents à ouvrir leur eco-système pour accueilllir leur système concurrent... donc là on parle bien d'un texte de loi et non d'un arrangement commercial.
Désolé mais c'est factuellement faux. Ils ont proposé le gamepass chez Nintendo et PlayStation car c'est une question de positionnement. Ils etaient justement à fond sur le GP et ça pouvait forcément leur rapporter plus. Et forcément les concurrents ont dit non ( inutile d'expliquer pourquoi).
La loi pro-ouverte de l'époque concernait Microsoft et les stores mobiles Google, Apple. Mais c'est un autre truc ça. Microsoft n'a pas pu se servir de la loi pour essayer de contrainte Sony ou Nintendo pour la simple et bonne raison que c'était leur service a eux, c'est de leur ressort, en aucun cas ya eu d'abus de position dominante dans ce contexte là. MS continuait a vendre ses jeux en physique et en demat et les concurrents idem
bon j'imagine qu'il y a du second degré dans certains d'entre eux
All digital is much better and safer. If I buy a digital code offline, I can hide my purchase in my bra, wallet or purse. All digital is the only way I can buy or get updates to anything and get it delivered instantly to my device anytime regardless of weather.
PC hasn’t had physical in over 20 years. Why aren’t people talking about the? Ohhhh that’s right. America company not Japanese. Makes sense.
Let’s start with, the discs are legitimately useless and are actually a bottleneck. The games are not stored on the disk. The maximum read speed of the PS5 blu ray drive is 13.5MBps. Meanwhile the read speed of the internal drive is 5500MBps. Average American internet speed is 57MBps. The disk is literally the most useless and flawed part of the equation.
Perhaps because you can't fit 650gb on a disk?
liiekino Que le physique devienne marginal c'est une chose, mais qu'une entreprise qui detient un store impose ses choix aux editeurs, aux joueurs pour son propre interet ce n'est pas pareil et c'est inadmissible. C'est clairement un abus de pouvoir.
Par exemple, ça fait 15 ans que je n'ai plus de lecteur disque dans aucun de mes PC, c'est un choix personnel, ça me regarde, aucune entreprise m'a empeché de m'acheter un lecteur de disque, et de toute façon la plupart des tours modernes n'ont pas de lecteurs non plus.
Mais rien n'empeche celui qui veut stocker ses jeux ou n'importe qu'elle donnée sur disque de le faire encore ajd sur PC.
Si je dois en vouloir a des entreprises? ça serait simplement aux editeurs eux meme qui ont décidé de vendre des disques avec l'installeur de Steam en seule donnée et des code clé Steam dans la boite
Rien ne les forçait à passer obligatoirement par Steam et a arreter les vrais jeux physiques sur PC.
Quant a Steam, c'est une plateforme ou les gens sont allés dessus en connaissance de cause, et la tres grande liberté ainsi que les fonctionnalités quelle propose ont contre balancé son coté tout digital visiblement vu l'immense succes qu'elle a eu depuis.
romgamer6859 je suis personne pour vous dire quoi faire. Mais si ma machine principale était Playstation, une fois la "trahison" consommée, la perte de confiance me ferait juste chercher de meilleurs horizons, au dela de mon propre boycotte...
Apres qu'ils reviennent à la raison (temporairement) ou non, ils meritent selon moi juste le plus gros fuck de l'histoire de la part des joueurs autant pour le fond que la forme de leur nouvelle strategie
Mais vu qu'a titre personnel, les choix de Sony m'impactent peu, je me prendrais certainement une PS6 pr les quelques exclusivités. Apres, par principe, probablement tout de meme en occaz avant de la revendre, et les jeux soldés j'essayerai d'etre solidaire à ma maniere meme si j'ai envie de faire Intergalactic, la trilogie GoW et probablement bcp d'autres jeux maison Playstation dans le futur
Que le physique devienne marginal c'est une chose, mais qu'une entreprise qui detient un store impose ses choix aux editeurs, aux joueurs pour son propre interet ce n'est pas pareil et c'est inadmissible. C'est clairement un abus de pouvoir.
Par exemple, ça fait 15 ans que je n'ai plus de lecteur disque dans aucun de mes PC, c'est un choix personnel, ça me regarde, aucune entreprise m'a empeché de m'acheter un lecteur de disque, et de toute façon la plupart des tours modernes n'ont pas de lecteurs non plus.
Mais rien n'empeche celui qui veut stocker ses jeux ou n'importe qu'elle donnée sur disque de le faire encore ajd sur PC.
Si je dois en vouloir a des entreprises? ça serait simplement aux editeurs eux meme qui ont décidé de vendre des disques avec l'installeur de Steam en seule donnée et des code clé Steam dans la boite
Rien ne les forçait à passer obligatoirement par Steam et a arreter les vrais jeux physiques sur PC.
Quant a Steam, c'est une plateforme ou les gens sont allés dessus en connaissance de cause, et la tres grande liberté ainsi que les fonctionnalités quelle propose ont contre balancé son coté tout digital visiblement vu l'immense succes qu'elle a eu depuis.
Mec stp . Oui évidemment que tu vas sur PC par choix et pas par contrainte, et qu'il y a la fois des choses positives pour les joueurs ( façon de jouer tout ce que tu veux chacun ses gouts, et aussi pour les éditeurs ( plus grande liberté et c'est un euphémisme, de promo par exemple parcequils ne doivent pas passer par la labellisation console. ) ( et c'est aussi pour ça que steam a un tas de merde infâme aussi, rien n'est jamais parfait) .Mais bref, la où je veux en venir c'est que tu crois sincèrement que Sony à prit les éditeurs au pied du mur ? Alors je vais bien sur pas parler de "conivance" ou quoi que ce soit, mais les gros editeurs sont au courant depuis un bail. C'est pas "Sony qui a fait un coup de pute" c'est juste "Sony qui a dégainé le premier" . ( Tout en choisissant bien son timing la dessus rien a dire).
C'est des bots ou des trolls, c'est pas possible autrement
http://www.youtube.com/watch?v=gkgKSBsx51o&list=RDgkgKSBsx51o&start_radio=1
seul sous son saule pleureur sony pleure, visionnaire cette chanson
Mais est ce qu'ils étaient tous d'accord? Pas forcement.
Est ce qu'ils étaient tous informés? Certainement pas (il y a un article a ce sujet d'ailleurs il y a quelques jours si je dis pas de betise)
ça reste une decision qui prive les editeurs de ce mode de distribution, particulierement ceux qui auraient aimé faire la promo de leurs jeux pour se donner de la visibilité "nous on sort nos jeux 100% en physique"... et surtout, ça prive les vieux joueurs console, les passionnés, les collectionneurs de pouvoir beneficier de ce type d'edition.
Alors que ce sont eux qui supportent souvent le plus la marque de longue date, mais Sony estime pas tout a fait a tort que ce vieux public n'est pas le public qu'il lui faut pour rentabiliser les jeux vu la rentabilité assez mauvaise des jeux physiques
Attention a ce que le serpent ne se morde pas la queue, parce que c'est ce public aussi qui achete surtout les jeux solo, la ou les jeunes sont plutot F2P et jeux multi
Donc les vexer je suis pas convaincu que ce soit un si bon move pour les jeux premium maison, meme si mathétiquement parlant, passer au demat fait plaisir aux actionnaires a premiere vue.
En 2028 les gens n'arreteront pas d'en parler, loin de la
Tout comme en 2026 les joueurs crachent encore regulierement a la gueule de Microsoft avec tous les choix de merde qu'ils ont fait depuis la X1, qui ont commencé il y a plus de 10 ans.
C'était d'ailleurs l'occasion pour certains de rappeler cette video qui a bien mal vieilli "how to share a video game on PS4?", et de remettre sur le tapis toutes les erreurs de Microsoft au debut de la X1.
Maintenant qu'on y voit plus clair sur la nouvelle strategie de Playstation long terme, qui va bien au dela du simple "on abandonne le PC"... comme je l'avais annoncé, pas faute d'avoir prévenu mais certains ont été bien naifs, je ressortirais bien les messages de nos amis sur Gamekyo qui sous l'euphorie se revoyait revivre les heures de gloires de la PS2/4 malgré mes avertissements
Mais ce dont je suis sur, c'est que cette histoire va suivre Playstation bien au dela de cette decennie et 2028, alors prepares y toi
Il sera retenu dans l'histoire comme l'un si ce n'est le plus gros scandale du JV.
Bref, on prend les paris des ajd?
C'est pas la peine d'écrire des pavés pour ne rien dire.
Moi je prend le paris de ceux qui auront retourner leur veste en achetant la PS6. On prend les paris ?
Les personnes qui protestent ont raison de le faire. Parce que la décision violente de Sony acte un véritable recul pour tous les consommateurs dans de JV. Je ne comprends pas si tu es sérieux ou non quand tu cherches visiblement à nous infantiliser. Je trouve plus mature d’être conscient des problèmes et d’être vocal à ce sujet plutôt que d’être du côté de ce qui s’apparente à une forme de totalitarisme commercial. Je ne comprendrai jamais comment on peut manger ainsi dans la main de gens qui veulent nous la mettre à ce point.
Et pour ce qui est de la PS6 et de son achat futur, je te parie ce que tu voudras. Je ne l’achèterai pas et la PS5 sera ma dernière machine Sony. Cela s’appelle avoir des principes. Ils requièrent des sacrifices mais permettent de marcher la tête haute.
ça reste une decision qui prive les editeurs de ce mode de distribution, particulierement ceux qui auraient aimé faire la promo de leurs jeux pour se donner de la visibilité "nous on sort nos jeux 100% en physique"... et surtout, ça prive les vieux joueurs console, les passionnés, les collectionneurs de pouvoir beneficier de ce type d'edition.
Si tu parles de moi,en bot PlayStation je ne suis même pas chez eux juste pour info
Mais je suis tout a fait d'accord pour ce que tu dis, mais encore une fois vous captez pas que c'est le marché d'aujourd'hui, les passionnés etc tout ça je suis d'accord, mais ca reste une niche. C'est comme le vynil qui réapparaît maintenant après tant d'années ca revient pour les passionnés mais c'est loin d'être le marché mondial!
Pour en revenir aux" autres éditeurs ", le marché ps4 n'avais que les indes en non version physique, en grande majorité ,sur ps5 , puisque tu cites les editeurs hors gros editeurs yen a un paquet qui n'ont pas sorti leur jeux en boite sur la gen ps5, qui n'ont sorti qu'en full demat. Alors qu'ils ont sorti plusieurs jeux boite pendant l'ere ps4. ça navait rien a voir avec Sony ou un autre constructeur quelnqu'il soit,. c'est que le marché à changé point.
Focus Entertainment, Nacon / BigBen Interactive, 505 Games. Tout ça pour dire que les petits editeur AA optaient deja la dessus pendant la gen ps5.
Si ça se trouve c'est des tests pour leur nouvelle application IA pour la PS6
Mais sans rire je vais noté les pseudos de tous ceux qui ont juré de ne jamais prendre la PS6.
Je garderai tout précieusement pour le moment venu.
T'inquiète je vais pas m'éterniser là dessus pendant des plombes
Moi je prend le paris de ceux qui auront retourner leur veste en achetant la PS6. On prend les paris ?
Prend les paris avec moi si tu veux...
Tant que cette politique est en place, jamais j'achèterai de PS6
guiguif parce que ça reste du demat. C'est l'un des soucis. Le full demat.
Ça ne veut plus rien acheter mais ça achète du demat via un code.
Qu'on ne me parle pas de principe en me faisait la morale.
Au finale ce qu'on fait ici c'est juste de la gesticulation de cour de récré
Encore une fois GTA c'est un monde a part, t'as des gens qui ont acheté la PS5 juste pour ce jeu et qui vont la revendre après, ils s'en branlent du physique ou du demat.
C'est purement logique.
Le monde à part ou l'exception c'est juste une excuse pour se donner bonne conscience et ne pas admette que leur combat contre la décision de Sony est à géométrie variable
Ah mais tu peux prendre mon pseudo autant que tu veux. lol
Je vais pas parler pour les autres mais en ce qui me concerne, c'est mort.
Et l'exemple de GTA c'est de la merde car c'est le produit casu par excellence, et le casu s'en branle de ce combat.
Bref moi qui achète une 20ene de jeux par ans sur PS, ça sera terminé si en 2028 ya plus de disques, mais ptete que pour Sony je leur rapporte moins qu'un acheteur unique de GTA
Et effectivement je suis d'accord avec toi, les jeux physiques se font plus rares (en plus d'être de plus en plus inintéressants vu les patchs day one and co) et jusque-là on ne pouvait s'en prendre logiquement qu'aux éditeurs.
Mais si Sony avait été honnête jusqu'au bout dans le fond comme dans la forme, ils auraient continué de supporter un lecteur de disque optionnel ou rien que même un pauvre lecteur externe comme sur PC, tout comme on peut ajouter de la mémoire sur une console.
C'est juste du foutage de gueule, indéfendable car
ça ne devrait pas être à Sony de décider des choix de distribution des éditeurs et du mode de consommation des joueurs
même s'ils ont le droit de ne pas dépenser des thunes pour l'intégrer aussi proprement que sur PS5 si ça leur chante.
En fait je vois 2 scénarios, et dans les 2 cas Sony est un gros bâtard :
1. des mecs se sont fait de gros catalogues de jeux physiques sur PS4 et PS5, et ce catalogue ne pourra pas les suivre prochainement s'il n'y a pas de lecteur optionnel = obsolescence programmée alors que la PS6 sera nativement compatible avec les jeux PS4/5 à n'en pas douter.
2. La PS6 supportera bien un lecteur de disque pour une raison de rétrocompatibilité (je juge ça extrêmement probable) mais les éditeurs et joueurs ne pourront pas l'exploiter à partir de 2028?
Mais on marche sur la tête ! Sur PS5, la techno est là, les joueurs l'ont achetée, et Sony a décidé qu'en 2028 on ira tous bien se faire enculer
C'est une dinguerie, il faut le vivre pour le croire.
Un troll aurait lâché ça il y a quelques mois, on se serait bien marrés
ouroboros4 La PS6? Ou la fameuse "PS5 Pro 2" vendue environ 1000€?
Alors oui je l'appelle comme ça car elle ne sera rien de plus pendant très longtemps vu qu'elle n'aura aucun jeu exclusif.
Déjà qu'une partie du public a eu du mal à migrer de la PS4 vers la PS5, et que la PS5 Pro est un "flop" en termes de ventes vu que la masse ne l'achète pas...
Il n'existe aucun monde où elle se vendra massivement cette PS6 avant bien bien longtemps dans le contexte actuel, en sachant que ce n'est "qu'une" console.
Si encore elle combinait PC + console, certains pourraient lui trouver un double emploi.
Après libre à n'importe qui d'acheter la PS6, je ne serai certainement pas le dernier du site à la prendre
Ah et je ne cherche pas à te faire la morale, chacun fait ce qu'il veut, par contre c'est plutôt toi que j'ai vu insulter des mecs comme walterwhite d'hypocrites parce qu'ils comptent s'acheter GTA6. On en a parlé plus tôt aujourd'hui, mais je trouve que c'est tout mélanger et pas sympa vis-à-vis d'eux, chacun mène son combat contre cette politique s'il en a envie, comme il en a envie, et ça ne donne pas le droit de juger ses opinions pour autant.
Bah.. ils annoncent la fin du physique pour 2028. Si on regarde le marché actuel une sortie en 2027 est impossible. Et de toute façon ça ne se fait PAS une nouvelle politique d'une telle ampleur en pleine generation. Sony ne va pas interdire le physique sur PS5, c'est une communication pour preparer mentalement la prochaine génération.
C'est la que vous vous gourrez, vous pensez sincèrement qu'avec le contexte actuel la ps6 sortira en 2027 "parceque ça à toujours ete le. Cycle des consoles" avec ce qui se passe en ce moment?
J’ai lâché du fric chez SONY, avec une PS5 Pro, un lecteur, mon abo + renouvelé tous les ans depuis 13 ans, une 10aine de jeux en boîte par an, quasi toutes leurs exclus en boîte … et même MARATHON en démat’
Je vais me délecter de GTA VI version code in box et SONY ira se foutre en janvier 2028.
Comme quoi on peut les suivre jusqu’à un certain point. Cette décision de me cracher au visage ils le paieront cher
T'accorde surtout beaucoup trop d'importance à ta petite personne. On s'en branle de ta vie, on essai juste de t'expliquer depuis le debut que t'as contribuais à ce résultat. Comprendra qui pourra
Ah oui donc ca suce grave Sony en fait autant pour moi je savais pas..
Va faire la morale à ceux-là, tu veux bien?
51love Ah tu as sorti ta boule de cristal, toi aussi?
Mais mec arrête la PS5 c'est bientôt 100 millions de consoles vendues
Je ne mélange rien
On parle d'un gars qui souhaite la mort de PlayStation et qui appelle au piratage
Aucune raison d'avoir du respect
guiguif En attendant tu plonges poing et pied lié dans la machine démat de Sony, et vous ne ferez que leur donner raison.
De deux, j’ai certainement donné plus d’argent à la marque pour laquelle t’es à 4 pattes et qui te fait créer plusieurs pseudo pour venir les défendre bénévolement.
La PS5 Pro propose un lecteur, SONY m’offre la possibilité de consommer du démat’ ou du physique, chose que ne fera pas la PS6.
Maintenant si tu estimes que je fais parti du problème, grand bien te fasse, que SONY aille ramper chez ceux qui achètent FIFA et COD et ne jouent qu’à ça, ils verront quand leurs exclus feront des chiffres de merde car ils ont chiés à la gueule de joueurs comme moi
Fait ta liste je fais la mienne !
Toujours le physique peu importe la situation"
https://www.gamekyo.com/blog_article474555.html
Deux ans après on retourne joliement sa veste avec un :
"Vivement janvier 2028 qu'on en finisse avec ce physique et qu'on passe à autre chose"
T'en as encore au coin de la lèvre... Te faut pas grand chose la vache.
Que SONY essaie de sortir Wolverine ou GOW Laufey avec un code à l’intérieur, on va se marrer
GTA VI cristallise tellement ton attention que t’es complètement à côté de la plaque.
Tu nous sors sans arrêt : "ca sert à rien ce que vous faites, vous devez accepter le full démat maintenant, l'affaire est classé bla bla"
mais de l'autre, tu considère que toute personne qui va acheter GTA VI est un traître à la nation.
D'un coté, tu dis qu'on doit accepter le sony démat mais de l'autre, tu refuse GTA VI parce qu'il est uniquement démat tout en sachant que ca sert à rien de pas le prendre vu que rien ne changera..... c'est pas clair ton histoire.
Bah non, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai quasiment que des jeux physiques sur PS5.
GTA VI c'est juste votre excuse pour ne pas avoir à justifié que vous êtes en train de faire l'inverse ce que vous critiqué
ça ne sera qu'une enieme machine, la plus haut de gamme, pour acceder a l'ecosysteme Playstation.
La vraie nouvelle, ce que TOUT l'ecosysteme Playstation passe full demat a partir de 2028 pour les jeux qui sortiront a partir de cette date, peu importe la console.
ouroboros4 on a l'exemple de la PS5 Pro qui se vend peu, on a eu l'exemple de la PS3, trop cher, qui a galeré a se vendre pendant un bon moment car trop cher.
Pourtant la PS3 c'était une nouvelle generation, ici la PS6, si elle s'appelle comme ça ne sera pas une nouvelle generation, mais la continuité, il faudra attendre longtemps avant d'avoir des jeux qui vont sortir la PS5 de l'équation, vu son parc.
GTA6 sort sur PS5, et Sony se fout de vendre des PS6, il veut garder les joueurs dans son ecosysteme, peu importe la console.
Y'a pas besoin de sortir une boule de cristal, si elle devait sortir a 1000€ environ, sans exclusivité, au dela de la folie des premiers millions, je vois pas comment elle pourrait suivre une trajectoire digne de la PS4 ou de la PS5.
je comprends pas ou tu veux en venir en fait
Soit vous assumez réellement votre choix soit vous arrêtez de danser sur le pied qui vous arrange
guiguif Ben si
Tu crois que Sony il va regarder quoi? Les gens qui râlent sur le net ou les dizaines de millions de GTA VI qui sera vendu en démat vie leur store?
51love Vous aviez déjà prévu la même trajectoire avec les hausses de prix de la PS5
Et pourtant
Bref de toute façon vu que ce sera la fin du JV en physique la discussion n'aura plus lieu d'être dans 18 mois
Sony reste une entreprise qui veut sa thune, le demat est définitive en 2028.
Je vois beaucoup l'exemple de la ps3 mais c'etais une époque bien différente, on a littéralement des augmentations de tarif d'une console en fin de vie et ça achète quand même.
La réalité est tout autre, peut importe que les pro physique gueule, le résultat sera le même.
Maintenant l'important n'est pas tant la conservation des disques mais plutôt une solution qui permettrait d'obtenir une liberté d'achat d'un jeu demat sur le store.
SONY va se gargariser des ventes de GTA VI et ils ont raison, mais un GTA ça sort tous les 10 ans, cette rentrée d’argent exceptionnel ne se produira ni avec le prochain Sucker Punch, ni Insomniac, ni Ubisoft ou sais-je.
Puis à partir de janvier 2028 je serai obligé de passer au full demat’, j’ai pas dit que j’allais arrêter le JV, mais j’ai pas dit que je continuerai chez Playstation car c’est terminé vu qu’ils me retire choix.
Tiens c'est marrant ça c'est toi pour autant que je saches qui m'a interpellé alors que je t'ai rien demandé, nan?
walterwhite publié le 12/07/2026 à 22:46
liiekino T’as rien dans le slibard pour venir cacher derrière ta cagoule
Random et alors ? Qui vient chialer sur toutes les news c'est moi peut-être ? Pourquoi t'essai de me donner un statut que je ne me donne pas imbécile ?
Ohlala le pauvre susceptible. J'ai pas dis que c'était A CAUSE DE TOI que le marché à basculé, encore une fois une preuve de ton égo démesuré. Je te dis que la roadmap était prévu depuis longtemps du côté de Sony, que t'as comme d'autres ont accepté une ps5 pro avec lecteur optionne bien chère. C'est tout. C'est pas "à cause de joueurs comme toi" que c'est comme ça. C'est le marché qui à changé MAIS en attendant "ya des gens" qui critiquent ce que eux même alimente. Stout
Il n'y a rien à dire de plus.
Et tu es loin d'être le seul
La défense du physique s'arrête là ou commence l'existence de certains jeux en démat
guiguif C'est du pareil au même
Sinon sur PS6 je pourrais te dire : il n'y aura que des jeux Sony?
ouroboros4 Non, j’ai choisi d’acheter UN jeu en démat’, pas tous mes jeux.
Donne nous voir la répartition du physique/démat’ des exclus SONY pour voir un truc stp.
Je pensais que la PS5 se vendrait autant sinon plus que la PS4, j'en suis moins convaincu ajd, sauf si Sony decide de la produire bcp plus longtemps, ce qui est probable vu le prix attendu de la PS6
et si tu veux militer contre Sony, plutot que GTA, commence deja par les jeux maisons, avec Wolverine (façon ça a l'air bien random), ou le futur GoW et Intergalactic qui seront evidemment de tres grands jeux, mais si le succes n'est pas aux rdv
tu es pressé d'en finir avec ce type de discussion, c'est ton droit, mais comme je t'ai dit, prepare toi, car les joueurs parleront de cette nouvelle strategie pendant tres longtemps, et bien au dela de debut 2028
que ça te plaise ou non, c'est le pire du pire, pire que le plus gros scandale Xbox ou Nintendo, et donc, ça parlera pendant treeeees longtemps.
Bref, je comprends pas ou tu souhaites nous mener ajd avec tes raisonnements,et vu les reactions de tout le monde, notamment des "pro s", je suis visiblement pas le seul, meme parmi ceux qui historiquerement ont tendance a minimiser les erreurs de Sony ou briller par leur absence lors de ces moments, ton message reste visiblement incompris, là ou le message exposé par la majorité des joueurs du site et meme des "pro s", pr les citer a nouveau, me semble generalement legitime et compréhensible si j'essaye de me mettre a leur place.
"Vivement janvier 2028 qu'on en finisse avec ce physique et qu'on passe à autre chose"
Si cest pas de l'hypocrisie ca je sais pas ce que cest. Arrête de faire la morale aux autres alpes que ca te dérange pas le moins du monde car c'est sony. Cette belle Hypocrisie.
Le but c'est d'acheter massivement en physique et pas en démat
C'est n'importe quoi ce que tu dis....
Et que cela te plaise ou non ce sera la fin du physique et tes pavés n'y changeront rien
On regardera surtout les hypocrites ayant acheter un jeu full démat
bennj J'en ai surtout rien à foutre cette polémique de merde et de voir les mêmes chialeuses depuis quasiment 14 jours
Encore une fois occupe toi de tes oignons et va faire la morale à ceux qui achètent GTA VI en masse
Pfiou. Tu ne la pas cautionner TOI PERSONNELLEMENT. Et tu n'es pas le centre du monde . Sony ne se demande pas si Walterwhite à acheté ses jeux en physique, ils testent une dynamique. Tu la fais INDIRECTEMENT, tous ce que toi et d'autres font pour Gta 6. C'est manifestement difficile de séparer le personnel du reste.
Il n'y a rien à dire de plus.
En fait c'est toi qui te trompe de combat, ici, il n'est pas seulement question d'acheter UN jeu avec un code dans la boite, et personnellement, j'en ai acheté des dizaines.
Meme s'ils sont de meches, ici, R* fait bien ce qu'il veut, et ça fait raler le code in the box.
Mais ce n'est pas R* qui a le pouvoir d'empecher les autres editeurs de faire ce que bon leur semble.
Par principe, je suis bcp plus gené par un Sony qui impose ce choix à tout son ecosysteme et a tous les futurs jeux de son ecosysteme (il est la le vrai scandale) qu'un enieme editeur qui ne veut pas proposer une version physique de son jeu, comme il y en a eu bcp avant.
Bref, tu n'écoutes pas, malgré que tout le monde soit contre ton propos du jour, tu as ton égo tu n'en demordras pas.
Mais je rejoins les autres, acheter un jeu demat ne veut pas dire que l'on veut la mort du support physique.
Ton raisonnement est trop noir ou blanc, comme deja dit plus tot dans la journée.
Comme je l'ai dit avant : la défende du physique s'arrête là ou apparaisse certains jeux en démat
Et encore une fois je m'en fous de l'avis des autres
Que la fin du physique te fasse chier, Ok, mais là, je vois juste un mec qui a un seum colossal et qui veut pourrir les gens quoi qu'ils fassent pour décharger sa frustration de manière assez ridicule.
Oui, les gens te jugent mais tu fais tout pour.
le but c'est justement de les lire, comprendre, et de faire evoluer son propre avis en fonction des differents avis pour le rendre plus nuancé et valide.
Sinon, tel un robot, tu repetes tjs la meme chose, et tout le monde perd son temps en fait
De quoi tu parles?
J'ai juste hâte que la console sorte pour voir sortir comme des rats les hypocrites qui auront craché sur la console!
deathegg Le même seum que les pleureuse qui font 4 sondages par jour pour se persuadé que Sony va changer d'avis?
on verra bien qui ecartera les fesses avec l'arrivée de la PS6 et en fera sa machine principale
Sony trouvera bien un argument bidon pour que les plus fanatiques s'attachent à une excuse et repassent a la caisse gaiement la bouche grande ouverte...
Les fanboys sont jamais a une pirouette pres, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe.
Vivement 2028
2028, rien n'aura changé ? Bha désolé moi et d'autres, on aura pas eu l'impression de rien faire et on ira sur PC en piratant ou on reste sur PS5 avec nos backlog ou on se tournera vers le retrogaming.
Ah oui, tu parles encore du leak Insomniac de 2023… celui qui parlait de jeux PS4 / cross‑gen ?
Ou des estimations GSD européennes (jamais mondiales) que tu cites comme si c’était la planète entière ?
Et maintenant tu me parles “des exclus” alors qu’il n’y en a presque plus, et qu’elles ne sont même plus représentatives du marché actuel.
Tu es bloqué sur des données d’il y a plusieurs années.
Comme ses pseudo journalistes qui s'insurgent contre la décision de Sony mais qui seront enchantés d'être invité pour tester la console en avant première
deathegg Faire 4 sondages par jour moi j'appelle ça avoir le seum
Tu me vois faire des sondages pour demander si Sony va changer d'avis?
Ou qui achètera la PS6?
Et si votre destin c'est de pirater les jeux récent d'éditeurs qui n'y sont pour rien, ce que vous vallez encore moins que je ne l'aurais cru
Avec des coûts de développement plus chers, des jeux plus longs à développer et des ventes qui seront en deca car plus de physique ça va piquer fort pour l’état major des SIE.
On finira sur Gamekyo majoritairement tous sur PC, et les constructeurs ne meritent pas mieux, c'est de loin la meilleure plateforme pour jouer a tout type de jeu depuis 10 ans easy, et c'est pas maintenant que ça va s'inverser, bien au contraire.
Donc sherlock c'est quoi ton plan ? Rester là et critiquer tout ce que font les autres ? Super, on est bien avancé.
51love Ca reste une plateforme bourré de problèmes mais ca reste la moins mauvaise vu l'état actuel.
Mais actuellement pas de GTA VI ni de PS6
51love pour ma part comme je l'ai déjà dit. Sur PC plus jamais.
Apres il y aura l'entre 2 monde, l'ouverture du PC, mais dans une machine fermée, a l'image d'une Helix? ou des Steam Machine. Encore faut il réussir a vendre le hardware, pas simple vu le contexte actuel et ça Sony le sait et en abuse
Ne me fait pas dire ce que je n'ai jamais dit.
Seul certitude : j'irai plus jamais sur poubelle Windows.
https://image.noelshack.com/fichiers/2026/28/6/1783792155-image-2026-07-11-194916107.png
Juste qu'en 2028 bha ce sera 100% sans doute et une petite upgrade dont j'achèterai les pièces petit à petit pour limiter la dépense.
EDIT : pardon ? il a vraiment une steam machine ?
Donne-moi ta source des jeux purement PS5 qui se vendent mieux en physique.
Pas PS4, pas cross‑gen, pas le leak Insomniac de 2023, pas des estimations européennes.
Des données PS5 only.
Tu n’en as pas, parce que Sony ne publie rien de tout ça.
Et même si les rares exclus PS5 avaient un meilleur ratio physique, ça représente quoi ?
Sony n’a presque rien sorti de vraiment next‑gen sur cette génération.
Ce sont les éditeurs tiers qui portent la PS5, pas les exclus.
Donc oui : tu restes bloqué sur une ancienne époque, pas sur la dynamique actuelle du marché.
Seul certitude : j'irai plus jamais sur poubelle Windows.
mais peut etre sur PS6 donc?
c'est cocasse vu que tu sautes a la gorge que ceux qui vont prendre GTA6, les traitants d'hypocrites, je ne sais pas pk
alors que le vrai combat contre Sony, ça serait de leur faire un fuck a eux et leur ecosysteme, ca va bien au dela d'un jeu qui ne leur appartient pas.
Désolé, mais la position de walterwhite de prendre GTA6 (il a ses raisons) mais d'arreter cet ecosysteme qui s'est foutu de sa gueule apres tout ce qu'il a donné a Sony me semble bien plus legitime et logique une nouvelle fois.
Mais on verra bien qui fera quoi dans les mois et années a venir
Oui, on s’en fout de la date.
Mais ce n’était pas le sujet : on parlait de la logique du marché et de la roadmap, pas du full démat en 2028.
Je t'assure je les attend preuves à l'appui
walterwhite la SM c'est surtout un élément de côté alors que ma PS5 Pro reste élément principal
Jai pas l'élément principal
Bah non, c'est bien pour ça que ça gueule, les "joueur normaux" ne base pas leur futur sur GTA.
t'as bien fait de te faire un PC avant la flambée, tu as eu le nez fin
ouroboros4
walterwhite l'article est plutot complet et montre bien l'hypocrisie (bien reelle) de Sony
Il y aura forcément une version PS6 de GTA VI avec une upgrade gratuite
Du coup l'achat de la PS6 pour un seul jeu qu'on jouera pendant 10 ans ça ira aussi
Ou : minces des nouveaux braquages dans GTA VI pas dispo sur PS5 mais sur PS6
je pense que je pourrai trouver des listes d'excuses
celui qui fera office d'exception
bref quand il sortira sur PS6, comme on va rire ça va être succulent les retournements de veste
J'ai hâte
...
Je te demande une source avec des chiffres purement PS5, et tu me sors un lien qui parle d’exclus PS4 / cross‑gen pour la plupart. La logique elle est où ?
God of War Ragnarök = PS4/PS5
Ghost of Tsushima = PS4
TLOU2 = PS4
Donc rien à voir avec des exclus PS5 only.
Et en plus, ce passage vient de Tech4Gamers, pas de Sony, pas de GSD, pas de Circana, pas de données mondiales.
L’article lui-même rappelle qu’il y a 1 120 jeux PS5 en physique contre 7 451 jeux payants sur le Store.
Tu crois vraiment qu’un constructeur a mis un flingue sur la tempe des éditeurs pour créer une telle disparité ?
Et tu n’as pas de données purement PS5 pour une simple raison : il n’y en a pas.
Et surtout leurs exclu se vendent très bien en physique.
Pourquoi ? A quel moment un jeu PS5 que tout les fans auront deja sera un console seller ?
Aprés, j'ai un peu la folie de "je veux plus changer des trucs". J'ai 32 go de ram et pourtant, je réflechis si je mets pas déjà 64 go pour être tranquille une gen ou deux.
guiguif Il base surtout son argumentaire que si on a acheté GTA VI en démat sur PS5 après l'annonce du 1er juillet, ca veut dire qu'on va forcément acheté la PS6 et dire oui à Sony (c'est pas mon cas, j'acheterai pas GTA VI et la PS6 mais voila quoi)
Pour la même raison qu'il achéteront la version PS6
Rockstar comme d'habitude rajoutera des features exclusif comme ils l'ont fait pour la version PS4 puis PS5(et la version PS4 qui n'a plus accès aux dernier braquages en plus)
Non. Je t’ai demandé :
“Donne-moi ta source des jeux purement PS5 qui se vendent mieux en physique.
Pas PS4, pas cross‑gen, pas le leak Insomniac de 2023, pas des estimations européennes.
Des données PS5 only.”
T’en as tout simplement pas, parce qu’il n’y en a pas.
C’est bien ce que je dis : tu es bloqué des années en arrière.
Non seulement tu prends pour exemple des jeux physiques liés au cross‑gen PS4/PS5, mais en plus ça ne parle que des exclus.
Les éditeurs tiers, eux, ont fait leur choix. Pas par complot, juste parce que c’est la dynamique actuelle du marché.
Le fait qu’il y ait autant de jeux démat par rapport aux jeux physiques depuis l’ère PS5, c’est un choix des éditeurs (AA, AAA, tout ce que tu veux).
Alors venir dire “les chiffres sont truqués, c’est parce qu’il n’y a pas assez de physique que Sony fait 80 % de démat”, c’est prendre le modèle à l’envers.
Une grosse part du physique contient les exclus SONY, ça n’a pas bougé du tout au tout entre aujourd’hui et 2023.
Tu peux tjs avoir mieux, mais pourquoi? A toi de voir ce que tu veux faire de ton fric.
Si vraiment tu veux passer au niveau superieur et de la 4K debridée, en 120fps ou plus, viser une 5070Ti ou 5080 ok, mais bon ça t'apportera pas forcement bcp plus que les petites concessions que tu dois faire avec ce GPU, qui fait deja un travail excellent.
Apres si ton alim le permet et si tu veux te faire plaisir, perso je suis sur 5080 et c'est canon c'est sur, mais quelqu'un de pragmatique resterait sur 5070.
Je suis d'ailleurs meme pas persuadé que sur la plupart des scenarios une PS6 fera mieux que ce que tu as, sans meme parler en matiere de ray ou path tracing ou Nvidia a une longueur d'avance.
On verra aussi l'integration du DLSS5, si au final, ils arrivent a produire un rendu "next gen" grace a lui, sans pour autant denaturer la DA des jeux, plus plaisant globalement que le rendu natif, car ça risque d'etre le vrai game changer par rapport aux futurs machines sous AMD pendant un moment.
T as 32GO comme moi, tu peux rester comme ça, en tout cas pas c'est pas du simple JV qui va te poser probleme.
D'ici a ce que tu remarques qu'un / des jeux que tu attends a fond necessitent plus et posent soucis, on sera en 2035, et tu te referas probablement un nouveau combo carte mere/CPU/RAM a ce moment la.
Un vrai gros jeu que j'attends en particulier, c'est souvent le moment que je choisi pour upgrade et/ou quand la période est interessante. en ce moment, c'est pas top, enfin, surtout la RAM.
C'est a dire, sortir leurs jeux avec un code in the box, tout en laissant l'industrie faire ses propres choix, apres tout la PS5 est la pour encore au moins 6-7 ans avec le crossgen, alors ils manipulent les chiffres, font croire que plus personne n'en veut, et bloquent leur ecosysteme, pour tout le monde
y'a pas de mot
Sauf que, encore une fois, ton lien n’est pas une source officielle. Il ne reflète pas le marché mondial et il ne parle pas de la PS5.
Dans le communiqué de Sony où ils annoncent le 80/20 en faveur du démat, ce sont uniquement les ventes des jeux de base : pas les DLC, pas les micro‑transactions, pas les season pass.
C’est contrôlé et audité, Sony ne peut pas mentir là‑dessus.
Tu prends juste ce qui t’arrange, c’est tout.
Y'a pas besoin de sortir une boule de cristal, si elle devait sortir a 1000€ environ, sans exclusivité, au dela de la folie des premiers millions, je vois pas comment elle pourrait suivre une trajectoire digne de la PS4 ou de la PS5.
Bah justement : Sony n’est plus dans une logique où dépasser la PS4/PS5 est vital. Leur modèle actuel repose sur la valeur par utilisateur (démat, abonnements, microtransactions etc
...), pas sur le volume de consoles. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent implicitement dans leur dernière déclaration...
le problème c'est que l'ARPU sur une console sony est déja a sa limite depuis des années et même avec une tendance a la baisse depuis 2025
comme microsoft a tenté de l'augmenter en montant le prix du gamepass et a fait fuir toute sa base de client, sony va faire la même chose et va se retrouver encore une fois dans la même situation que microsoft
les gens utilise des terme qu'ils entendent sur le net sans comprendre a quoi il corresponde réellement en économie...
l'ARPU sony aujourd'hui c'est 248 $ par utilisateur actif et par an
ils sont déja au dessus de la moyenne pour ne pas perdre des client sur le temps
en comparaison steam l'ARPU c'est 82–85 $ par utilisateur actif et par an
pour une base de joueurs 2 fois plus élevée
Au dessus de 150$ par ans l'ARPU est sous tension, et sony est proche du double, a savoir ils sont dans incapacité économique de monter leur ARPU
et je vous laisse chercher par vous même ce qui se passe quand un ARPU augmente au dela de sa limite (et on rappelle que la limite c'est 150$ utilisateur par ans)
Technique ancestrale assez couramment utilisé par la communauté Sony -souvent qualifié de mougeons dans le jargon des forums- qui permet de légitimer puis tolérer une prise de décision ou d'orientation discutable voir peut recommandable comme ici.
Vivement la PS6, la PS6 portable et le PSVR 3.
For the payer
Pas PS4, pas cross‑gen, pas le leak Insomniac de 2023, pas des estimations européennes.
Des données PS5 only.”
T’en as tout simplement pas, parce qu’il n’y en a pas.
Et pourquoi il n'y en a pas à ton avis ?
déja qu'il y a moins de 10 jeux qui soit purement ps5 sur la gen ps5... et aucun de ces jeux n'indique qu'ils ont été plus vendu en démat
Pas PS4, pas cross‑gen, pas le leak Insomniac de 2023, pas des estimations européennes.
Des données PS5 only.”
T’en as tout simplement pas, parce qu’il n’y en a pas.
je te donne en premier la liste totale des jeux purement ps5 selon tes critères
Astro Bot
Marvel's Spider-Man 2
Demon's Souls (remake)
ensuite parmi cette liste:
Spider-Man 2 was bought more via physical retailers than digital ones (54% physical)
et la source
http://www.thegamebusiness.com/p/the-video-game-industry-is-not-ready?hide_intro_popup=true
Sony sait très bien qu’ils vont devoir offrir des alternatives à leur boutique
Ils ont bien calculé le truc au même titre que Apple
Les gens me font trop rigoler, comme s’ils allaient revenir en arrière et changer d’avis
Le portefeuille des joueurs n'est pas infini, le nombre total de jeux vendus par SONY va baisser car le prix sera plus élevé.
Tous les joueurs ne vont pas acheter les jeux au tarif plein pot dès la sortie( GTA VI est a part car ce jeu est dans son propre univers avec d'autres règles).
C'est la xbox ma console principale haha, mais je comprends l'idée. Si je dois faire une transition ce sera vers le pc parce que c'est une transition possible (playanywhere notamment), mais je ne suis pas sûr de le faire (ça a un certain coût même si je pourrais avoir un pc qui est utile à plein de choses et garder ma série x parce que ça se complète plutôt bien dans l'écosystème).
J'ai une ps5 pour quelques exclues mais honnêtement je pense pas prendre la ps6 et même là ma ps5 me sert à quelque jeux par an, c'est cool mais c'est pas rationnel de faire cela, même si le joueur ne l'est pas toujours on le sait et je ne juge personne quand je dis ça..
J'aimerais pas être dans la tête d'un fanboy Sony en ce moment, limite une religion qui révèle sa véritable nature
Et je pense que Sony n'en a pas terminé avec les mauvaises news