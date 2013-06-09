Le projet de Sony visant à supprimer progressivement les disques physiques de la PlayStation 5 d'ici janvier 2028 est passé d'un problème de relations publiques à un problème juridique.L'association néerlandaise de défense des consommateursa intenté mardid'un montant de, arguant queAndrew Ching, directeur du département marketing à la Johns Hopkins Carey Business School, qui étudie la demande en jeux vidéo, a expliqué à Fortune queM. Ching a expliqué qu'en revanche,, considérant la concurrence au niveau de la vente au détail –, a déclaré Ching à Fortune.», a-t-il déclaré.Derrière cette nostalgie se cache également un calcul., a expliqué M. Ching.», ce qui poussera certains joueurs à changer de console ou simplement à acheter moins de jeux.