SONY Waypoint
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Une plainte de 457 millions de dollars contre Sony et leur défense antitrust fragilisé
Playstation 5


Sony sabote sa propre défense » : comment son projet de PS5 sans disque a déclenché une plainte de 457 millions de dollars et fragilisé sa défense antitrust.

L'association néerlandaise de défense des consommateurs « Stichting Massaschade & Consument » a intenté mardi une action en justice d'un montant de 457 millions de dollars au nom de 1,7 million d'utilisateurs néerlandais de PlayStation, arguant que la commission de 30 % prélevée par Sony sur le PlayStation Store entraînera une hausse des prix des jeux vidéo une fois que les supports physiques auront disparu.

Andrew Ching, directeur du département marketing à la Johns Hopkins Carey Business School, qui étudie la demande en jeux vidéo, a expliqué à Fortune que cette « taxe Sony » de 30 % ne s’applique qu’aux téléchargements numériques vendus via le PlayStation Store.

M. Ching a expliqué qu'en revanche, les détaillants de jeux physiques versent à Sony une redevance forfaitaire moins élevée, calculée en fonction du nombre d'exemplaires qu'ils fabriquent, et non du nombre qu'ils vendent réellement. Cette structure rend les jeux physiques moins chers, en particulier ceux d'occasion, car la valeur de revente d'un jeu diminue à mesure qu'il perd de son « attrait ».

Sony a toujours mis en avant ce marché physique pour se défendre contre les accusations de pratique antitrust, considérant la concurrence au niveau de la vente au détail – notamment celle des jeux d’occasion sur les marchés de la revente – comme la preuve qu’il ne s’agissait pas d’un monopole.

« Cependant, en supprimant progressivement les disques physiques, Sony détruit en substance sa propre défense », a déclaré Ching à Fortune.

Sans option physique, a-t-il ajouté, les consommateurs sensibles au prix n’ont d’autre choix que de se tourner vers la boutique en ligne de Sony, où ils doivent payer le prix fort sans aucune alternative sur le marché de la revente.

« Il y a des inconditionnels, [qui] ont grandi avec Sony, avec la Xbox, et qui apprécient toujours énormément la flexibilité qu’offre le fait de posséder une copie physique, ainsi que la possibilité de la revendre », a-t-il déclaré.

Derrière cette nostalgie se cache également un calcul. Un acheteur qui sait qu’il peut revendre un jeu à 60 dollars pour environ 20 dollars ne paie en réalité que 40 dollars pour celui-ci, a expliqué M. Ching. Mais dès que Sony supprimera cette option, « leur disposition à payer va diminuer », ce qui poussera certains joueurs à changer de console ou simplement à acheter moins de jeux.
Fortune - https://fortune.com/2026/07/09/sony-playstation-discs-lawsuit-xbox-antitrust/
    tags : sony ps5
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    hyoga57, aozora78, walterwhite
    posted the 07/12/2026 at 07:44 PM by jenicris
    comments (3)
    walterwhite posted the 07/12/2026 at 07:50 PM
    Merci, tout est clairement expliqué par ce M. Ching.

    Tout le vice de SONY est limpide.

    Ce n’est que le début, le combat promet d’être rude
    ouroboros4 posted the 07/12/2026 at 07:50 PM
    hyoga57 posted the 07/12/2026 at 07:55 PM
    walterwhite ouroboros4 Cette news qui émerveille ma soirée.
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