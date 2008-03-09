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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Gaming Zone
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GTA VI : 80 dollars, une boîte et pas de disque
Actualité générale


Rockstar a officiellement lancé la grande mécanique commerciale autour de Grand Theft Auto VI, et sans grande surprise, tout est calibré au millimètre. Date de sortie, préchargement, éditions, bonus de précommande, optimisation PS5 Pro, petit mois de GTA+ offert pour les versions numériques… et surtout une information qui risque de faire grincer quelques dents : la version physique de GTA VI ne contiendra pas de disque, et autant dire que c'est un nouveau clou qui est planté dans le cercueil du physique, et pas un petit.

Grand Theft Auto VI est donc toujours prévu pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes ouvriront le 25 juin à minuit, heure locale, donc dans quelques heures, avec un préchargement disponible dès le 12 novembre pour les versions numériques. Rockstar précise également que la version boîte sera disponible à partir du 12 novembre, précisément pour permettre ce fameux préchargement.



Côté prix, il faudra visiblement s’habituer à la nouvelle normalité. La version standard est annoncée à 80 dollars, tandis que l’édition Ultimate grimpe à 100 dollars. Cette dernière inclura divers bonus in-game, notamment des véhicules, des armes, des tenues et d’autres contenus liés à l’aventure de Jason et Lucia... Visiblement le jeu le plus attendu de la décennie arrive avec une édition plus chère, des bonus cosmétiques, et cette petite impression familière que l’industrie du jeu vidéo a désormais installé son bureau permanent dans le service marketing.

Toutes les précommandes et tous les achats effectués avant le 20 novembre permettront aussi d’obtenir le Vintage Vice City Pack, une sélection d’objets censés rappeler l’époque où “le néon brillait le plus fort”. C’est joli, c’est nostalgique, et c’est surtout parfaitement pensé pour parler aux joueurs qui ont encore le souvenir de Vice City dans un coin de la tête. Rockstar connaît son public. Et Rockstar sait très bien où appuyer.



Mais le gros morceau, évidemment, c’est cette fameuse “version physique”. Car contrairement à ce que certains espéraient encore, la boîte de GTA VI ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement. Ce n’est donc pas une version physique au sens traditionnel du terme. C’est une version numérique avec un emballage. Une sorte de relique décorative, histoire de ne pas trop brusquer les rayons des magasins, tout en retirant discrètement ce qui faisait l’intérêt du support physique : avoir le jeu sur un disque.

On pourra toujours dire que ce n’est pas une surprise. Et en réalité, ça ne l’est pas vraiment. Depuis des années, l’industrie pousse lentement mais sûrement vers le tout numérique. Les jeux sortent incomplets sur disque, nécessitent des patchs day one massifs, dépendent de serveurs, de comptes, d’authentifications, de contenus téléchargeables. Le disque n’était déjà plus toujours une garantie d’autonomie complète. Mais avec GTA VI, on franchit une étape symbolique beaucoup plus forte : le plus gros lancement vidéoludique attendu depuis des années abandonne le disque dès le départ, tout en continuant à vendre une boîte.



Et c’est bien là que le signal envoyé est violent. Parce qu’un petit jeu tiers qui sort sans disque, on peut encore ranger ça dans la case “évolution du marché”. Mais GTA VI, ce n’est pas un lancement comme les autres. C’est probablement le jeu qui va exploser tous les compteurs, attirer le grand public, remplir les réseaux sociaux, faire vendre des consoles, saturer les serveurs, et devenir un événement culturel avant même d’être un simple produit. Quand un jeu de ce poids-là valide un modèle, il ne se contente pas de suivre une tendance, il va l’accélèrer.

Rockstar a évidemment des raisons très concrètes de le faire. Un disque en circulation avant la date de sortie, c’est un risque de fuite, de spoilers, de streams sauvages, de vidéos postées trop tôt, de magasins qui lâchent des copies avant l’heure. Avec un code de téléchargement et un déverrouillage contrôlé, l’éditeur garde la main. C’est plus propre, plus verrouillé, plus rentable. Et accessoirement, ça évite de fabriquer et distribuer des disques à grande échelle. D’un point de vue industriel, c’est logique. D’un point de vue consommateur, c’est déjà beaucoup moins charmant.



Car derrière cette décision, il y a aussi une conséquence directe pour les boutiques physiques, le marché de l’occasion, le prêt entre joueurs, la conservation, la revente et la propriété réelle du jeu. Une boîte avec un code, une fois le code utilisé, n’a quasiment plus aucune valeur fonctionnelle. Elle ne permet pas de revendre le jeu comme avant, ni de le prêter, ni de le conserver dans une logique patrimoniale. Elle devient un objet de collection amputé de sa fonction principale. On garde l’illusion du physique tout en supprimant ses avantages. C’est assez brillant commercialement, mais il faut quand même reconnaître que c’est un peu cynique.

Autre point intéressant : Rockstar décrit pour l’instant GTA VI comme une expérience solo. Aucune mention claire d’un nouveau GTA Online inclus au lancement. Cela ne veut pas forcément dire qu’il sera absent, mais le silence est notable. On se souvient que GTA Online était arrivé après la sortie de GTA V, et vu le poids économique absolument colossal du mode en ligne, il serait très étonnant que Rockstar n’ait pas une stratégie bien huilée à ce sujet. Simplement, pour le moment, la communication officielle reste centrée sur l’histoire de Jason et Lucia.



Visiblement, le partenariat marketing avec Sony et PlayStation est validé. Nous avons donc une version PlayStation 5 qui mettra aussi en avant les fonctionnalités de la DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, ainsi que l’audio 3D et les temps de chargement rapides. Une optimisation PS5 Pro est également mentionnée. Là encore, rien de très surprenant vu que Sony a tout intérêt à faire de GTA VI une vitrine technique, et Rockstar a tout intérêt à donner l’impression que chaque plateforme aura droit à une version soignée.

On note aussi que les précommandes numériques incluront visiblement un mois de GTA+, le service d’abonnement de Rockstar. Là encore, c’est assez révélateur de l’époque. Même quand on achète le jeu le plus attendu du marché à plein tarif, on vous glisse gentiment un pied dans l’écosystème d’abonnement. Offert au départ, reconduit ensuite si on ne fait pas attention. La petite caresse commerciale qui peut devenir un prélèvement mensuel. Rien de nouveau, mais toujours cette élégance de l’industrie moderne.

Au final, ces annonces ne changeront probablement rien au destin commercial de GTA VI. Le jeu va se vendre par millions, faire exploser les chiffres, monopoliser l’attention, et devenir l’événement vidéoludique de l’année 2026. Même ceux qui râlent aujourd’hui seront nombreux à passer à la caisse, parce que c’est GTA, parce que l’attente est immense, et parce que Rockstar reste l’un des rares studios capables de transformer une sortie en phénomène mondial.

Mais symboliquement, cette annonce marque quand même quelque chose. La version physique de GTA VI sans disque, c’est un énorme coup d’accélérateur vers un marché où la boîte n’est plus qu’un décor, où la possession devient une licence d’accès, et où le consommateur achète de plus en plus souvent le droit temporaire d’entrer dans un écosystème fermé.

Bref, GTA VI arrive, il coûtera cher, il se préchargera avant la sortie, il proposera ses bonus habituels, son édition Ultimate, son petit abonnement GTA+ en cadeau d’appel, et sa boîte vide de disque.

Le physique n’est peut être pas encore mort. Mais quand Rockstar arrive avec le marteau, disons que le cercueil commence sérieusement à sonner creux.

Sources :
Rockstar Games
VGC
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    icebergbrulant
    posted the 06/24/2026 at 04:19 PM by liquidus
    comments (45)
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 04:26 PM
    Acheter une boîte vide inutile moins cher à Leclerc ou acheter en démat au prix conseillé

    Rumeurs : certains contenus non accessibles en version standard
    https://x.com/Jorge_Most/status/2069785824732778965
    yani posted the 06/24/2026 at 04:26 PM
    Moi la question que je me pose est-ce que c'est par un soucis de contrôle ou juste que le jeu ne tiens pas sur un disque.

    Et ça m'étonnerait pas que ce soit la deuxième solution. Si Gta VI est bien le jeu de la décénie, il ne tient peut-être pas sur un disque et je pense que ça doit surement être ça surtout.
    mizuki posted the 06/24/2026 at 04:30 PM
    yani La solution existe depuis longtemps, 2BR dans la boite, un qui sert à l'installation, et un qui finit l'installation et qui sert à jouer.
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:30 PM
    shinz0 tant mieux. Tant qu'à être bloqué sur le demat. Autant payer moins chère
    crush posted the 06/24/2026 at 04:30 PM
    Pas étonnant, je me souviens de la quantité de vidéos leak sur internet pour la sortie de gta 5, plusieurs semaines avant que le jeu sorte.
    torotoro59 posted the 06/24/2026 at 04:31 PM
    yani Larian, studio biiien moins riche de rockstar à sorti, à leur frais, une version physique de baldur's Gate 3, complete sur 2 Blu-ray sur ps5 et 3 ou 4 disques sur xbox, quand on veux, on peux..
    masharu posted the 06/24/2026 at 04:32 PM
    Tout va bien chez les touristes, leur commentaires se foutant de la gueule du physique est prévu dans quelques minutes

    yani On le répète : GTAV c'était 2 disques sur Xbox, 7 sur PC. Et c'est Rockstar, appartenant à Take-Two alias un des plus gros studio/éditeur de l'industrie, pas un indépendant. C'est à minima une volonté d'investir le moins d'argent tout en récoltant le plus sur les ventes, c'est au pire un pied de nez à la préservation du jeu vidéo (invendable à moins de vendre sa console et son compte PlayStation/Xbox associé).
    bennj posted the 06/24/2026 at 04:34 PM
    crush mais bien sur c'est pour contrer les leaks alors qu'ils peuvent sans aucun soucis bloquer le lancement du jeu a une date spécifique :lol : le but il est juste de tuer l'occasion ca s'arrête la.
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 04:35 PM
    torotoro59 Ils ont oubliés que si ils sont là aujourd'hui c'est grâce à nous, pour le coup, j'espère que le net va faire le taf en terme de gronde général parce que pour le coup, ils se fouttent littéralement de nos gueules.
    ratchet posted the 06/24/2026 at 04:37 PM
    Tellement hâte!

    Par contre cool le téléchargement anticipé dès le 12, ils ont prévu un flux monstre de consommateur j’imagine donc bien pour éviter les problèmes.
    yani posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    torotoro59 Oki j'ai pas trop suivis l'actualité par rapport au poids des disques (j'ai pas trop joué non plus ces dernières années pour des raisons perso) mais oui si tu me dis que bg 3 avait quatre disques alors oui on vient clairement dans le contrôle par rapport au leak etc et que le soucis vient pas des quantités de disques. (sauf peut-être si c'est vraiment plus ? genre peut-être le double ?)
    negan posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    L'histoire des leak c'est de la connerie, ils veulent surtout baisé le marche de l'occasion car pour un jeu d'une tel ambition c'est une plaie.

    La c'est full rentré d'argent pendant des années en baisant le marché de l'occasion .

    Par contre ceux qui disent " on va le prendre quand même " va falloir assumé car viendra un jeu ou autre va faire pareil et ainsi de suite .
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    ravyxxs le problème aussi c'est les versions Physique avec rien dedant. Donc ca change rien en réalité. Le seul gros problème c'est l'impossibilité de la revente. C'est bien ça le gros problème. Les joueurs PC l'ont accepté, ils se disent autant faire pareil avec les consoleux. Pas de problème qu'ils vendent les jeux moins chère alors. Sinon oui les joureurs consoles doivent geuler.
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    Une Escroquerie mondiale
    torotoro59 posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    ravyxxs j'espère, mais j'ai peu d'espoir hélas.
    torotoro59 posted the 06/24/2026 at 04:41 PM
    negan exactement, il aurait suffit de décaler la sortie boîte et c'était bon plutôt qu'une boîte plastique vide.
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 04:42 PM
    liberty negan
    shining posted the 06/24/2026 at 04:42 PM
    negan Excuse bidon de rockstar , crimson desert a un disque et il on bloquer le jeux si ta pas la mise a jours day one, pour éviter les spoils, il veulent juste pas que vous revendiez votre version disque pour ceux qui feront que l'histoire donc pas d’occasion sur le jeux ......, oui ces bien sa totalement raison .
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 04:44 PM
    90€ pour un petit papier dans une boite en plastoc vide
    yani posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    Surtout qu'en allant en dématérialisé, ils vont avoir besoin de sacré serveur pour tenir le coup face aux piques de téléchargement et préchargement.

    Ca va vraiment être des dizaines de millions de connexions subites.
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    aeris201 80. Et heureusement qu'ils n'ont pas suivie la logique de Nintendo avec le prix honteux de Mario Kart (durée de vie = prix a adapter) sinon GTA 6 peut valoir 1000 euros
    sdkios posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    Et comme c'est gta, ca va passer... C'est ca le pire.
    opthomas posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    La douche froide !
    sino posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    J’aurais bien voulu savoir combien de gigaoctets pèse le jeu, manière de savoir si il aurait pu tenir sur 2 blurays.
    kikoo31 posted the 06/24/2026 at 04:47 PM
    aeris201 comme MKW
    altendorf posted the 06/24/2026 at 04:49 PM
    Le fric monstre que va se faire Take-Two en day one. Tout le monde va suivre.
    toninus posted the 06/24/2026 at 04:49 PM
    Et bien on attendra la supérior version PC deux ans après avec un petit discount.
    Sauf si le jeu est guez, sait-on jamais...
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 04:50 PM
    shinz0 100$ (donc 110€) pour acceder au salon de tatouage et la boutique de fringues dans GTAVI

    liberty 80$ = 90€, et Mario Kart World il y a une cartouche de jeu dans la boite
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:51 PM
    aeris201 ouai mais il y a une différence entre un jeu probablement de 200 GO et un autre de 50 go
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 04:51 PM
    liberty haha oui Nintendo ce sont les rats du jeux vidéo
    rival187 posted the 06/24/2026 at 04:52 PM
    Un jeu pas revendable stou.
    temporell posted the 06/24/2026 at 04:52 PM
    liberty la taille d'un jeu n'a aucun rapport
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 04:55 PM
    Pas pressé de prendre ce jeu. Dans 2 ans peut être sur helix en physique ( nouvelle édition )
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:56 PM
    temporell bha si parce qu'au pire on aurait un Blu-ray avec rien dedant dans la version physique
    wickette posted the 06/24/2026 at 04:56 PM
    80 dollars c'est amplement justifié pour GTA VI, le vrai scandale c'est le prix de MK world surtout.

    Par contre ce sera sur PC en 2027 je l'espère..je ne le prend pas sur PS5, et j'espère qu'avec tous les milliards Rockstar va nous sortir un bon portage soigné sur PC cette fois, sans avoir à attendre une remise à niveau 10 ans après
    djfab posted the 06/24/2026 at 04:56 PM
    Les pro-N me font bien rire !
    masharu posted the 06/24/2026 at 04:57 PM
    aeris201 Encore une fois, pour ce prix-là Mario Kart World manque de contenus et de qualité de vie. Ce n'est pas ces +200 musiques orchestrales qui le sauveront de tout critique. Continues de ne pas répondre, mais je peux te dire que tu ne va prendre personne pour des cons ici.
    jenicris posted the 06/24/2026 at 04:57 PM
    L'autre qui ose la ramener avec MK
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 04:58 PM
    rival187 Pas revendable pas échangeable pas prétable pas conservable

    C’est des vrais rockstars pour le coup
    masharu posted the 06/24/2026 at 04:59 PM
    aeris201 Tu vois, tu nous fait la parfaite démonstration de ta stupidité.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 05:01 PM
    jenicris apparement il l'a acheter 90 euros en plus
    mattewlogan posted the 06/24/2026 at 05:06 PM
    Parfait
    Pas de leaks
    Et tout le monde a la même enseigne
    crush posted the 06/24/2026 at 05:07 PM
    bennj Complètement stupide, tu crois vraiment qu'une simple activation d'un jeu va empêcher les hackers de la détourner pour exploiter le jeu qui est présent dans son intégralité sur le cd ?
    Sérieux réfléchissez deux secondes avant de chier des raisonnements aussi fumeux
    kambei312 posted the 06/24/2026 at 05:10 PM
    Parfait! un jeu en moins a acheter en fin d'année. Je fais des économies en ce moment. C'est au top !
    22 posted the 06/24/2026 at 05:10 PM
    Who iz surpris ?

    D'ailleurs un prix pour le blister de la boite ?
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