Rockstar a officiellement lancé la grande mécanique commerciale autour de Grand Theft Auto VI
, et sans grande surprise, tout est calibré au millimètre. Date de sortie, préchargement, éditions, bonus de précommande, optimisation PS5 Pro, petit mois de GTA+ offert pour les versions numériques… et surtout une information qui risque de faire grincer quelques dents : la version physique de GTA VI ne contiendra pas de disque
, et autant dire que c'est un nouveau clou qui est planté dans le cercueil du physique, et pas un petit.
Grand Theft Auto VI est donc toujours prévu pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S
. Les précommandes ouvriront le 25 juin à minuit, heure locale, donc dans quelques heures, avec un préchargement disponible dès le 12 novembre pour les versions numériques
. Rockstar précise également que la version boîte sera disponible à partir du 12 novembre, précisément pour permettre ce fameux préchargement
.
Côté prix, il faudra visiblement s’habituer à la nouvelle normalité. La version standard est annoncée à 80 dollars, tandis que l’édition Ultimate grimpe à 100 dollars
. Cette dernière inclura divers bonus in-game, notamment des véhicules, des armes, des tenues et d’autres contenus liés à l’aventure de Jason et Lucia... Visiblement le jeu le plus attendu de la décennie arrive avec une édition plus chère, des bonus cosmétiques, et cette petite impression familière que l’industrie du jeu vidéo a désormais installé son bureau permanent dans le service marketing.
Toutes les précommandes et tous les achats effectués avant le 20 novembre permettront aussi d’obtenir le Vintage Vice City Pack
, une sélection d’objets censés rappeler l’époque où “le néon brillait le plus fort”. C’est joli, c’est nostalgique, et c’est surtout parfaitement pensé pour parler aux joueurs qui ont encore le souvenir de Vice City
dans un coin de la tête. Rockstar connaît son public. Et Rockstar sait très bien où appuyer.
Mais le gros morceau, évidemment, c’est cette fameuse “version physique”. Car contrairement à ce que certains espéraient encore, la boîte de GTA VI ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement. Ce n’est donc pas une version physique au sens traditionnel du terme. C’est une version numérique avec un emballage. Une sorte de relique décorative, histoire de ne pas trop brusquer les rayons des magasins, tout en retirant discrètement ce qui faisait l’intérêt du support physique : avoir le jeu sur un disque.
On pourra toujours dire que ce n’est pas une surprise. Et en réalité, ça ne l’est pas vraiment. Depuis des années, l’industrie pousse lentement mais sûrement vers le tout numérique
. Les jeux sortent incomplets sur disque, nécessitent des patchs day one massifs, dépendent de serveurs, de comptes, d’authentifications, de contenus téléchargeables. Le disque n’était déjà plus toujours une garantie d’autonomie complète. Mais avec GTA VI, on franchit une étape symbolique beaucoup plus forte : le plus gros lancement vidéoludique attendu depuis des années abandonne le disque dès le départ, tout en continuant à vendre une boîte
.
Et c’est bien là que le signal envoyé est violent. Parce qu’un petit jeu tiers qui sort sans disque, on peut encore ranger ça dans la case “évolution du marché”. Mais GTA VI, ce n’est pas un lancement comme les autres. C’est probablement le jeu qui va exploser tous les compteurs, attirer le grand public, remplir les réseaux sociaux, faire vendre des consoles, saturer les serveurs, et devenir un événement culturel avant même d’être un simple produit. Quand un jeu de ce poids-là valide un modèle, il ne se contente pas de suivre une tendance, il va l’accélèrer
.
Rockstar a évidemment des raisons très concrètes de le faire. Un disque en circulation avant la date de sortie, c’est un risque de fuite, de spoilers, de streams sauvages, de vidéos postées trop tôt, de magasins qui lâchent des copies avant l’heure. Avec un code de téléchargement et un déverrouillage contrôlé, l’éditeur garde la main
. C’est plus propre, plus verrouillé, plus rentable. Et accessoirement, ça évite de fabriquer et distribuer des disques à grande échelle. D’un point de vue industriel, c’est logique. D’un point de vue consommateur, c’est déjà beaucoup moins charmant.
Car derrière cette décision, il y a aussi une conséquence directe pour les boutiques physiques, le marché de l’occasion, le prêt entre joueurs, la conservation, la revente et la propriété réelle du jeu. Une boîte avec un code, une fois le code utilisé, n’a quasiment plus aucune valeur fonctionnelle. Elle ne permet pas de revendre le jeu comme avant, ni de le prêter, ni de le conserver dans une logique patrimoniale. Elle devient un objet de collection amputé de sa fonction principale. On garde l’illusion du physique tout en supprimant ses avantages. C’est assez brillant commercialement, mais il faut quand même reconnaître que c’est un peu cynique.
Autre point intéressant : Rockstar décrit pour l’instant GTA VI comme une expérience solo. Aucune mention claire d’un nouveau GTA Online inclus au lancement
. Cela ne veut pas forcément dire qu’il sera absent, mais le silence est notable. On se souvient que GTA Online était arrivé après la sortie de GTA V, et vu le poids économique absolument colossal du mode en ligne, il serait très étonnant que Rockstar n’ait pas une stratégie bien huilée à ce sujet
. Simplement, pour le moment, la communication officielle reste centrée sur l’histoire de Jason et Lucia
.
Visiblement, le partenariat marketing avec Sony et PlayStation est validé
. Nous avons donc une version PlayStation 5 qui mettra aussi en avant les fonctionnalités de la DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, ainsi que l’audio 3D et les temps de chargement rapides. Une optimisation PS5 Pro est également mentionnée
. Là encore, rien de très surprenant vu que Sony a tout intérêt à faire de GTA VI une vitrine technique, et Rockstar a tout intérêt à donner l’impression que chaque plateforme aura droit à une version soignée.
On note aussi que les précommandes numériques incluront visiblement un mois de GTA+, le service d’abonnement de Rockstar
. Là encore, c’est assez révélateur de l’époque. Même quand on achète le jeu le plus attendu du marché à plein tarif, on vous glisse gentiment un pied dans l’écosystème d’abonnement. Offert au départ, reconduit ensuite si on ne fait pas attention. La petite caresse commerciale qui peut devenir un prélèvement mensuel. Rien de nouveau, mais toujours cette élégance de l’industrie moderne.
Au final, ces annonces ne changeront probablement rien au destin commercial de GTA VI
. Le jeu va se vendre par millions, faire exploser les chiffres, monopoliser l’attention, et devenir l’événement vidéoludique de l’année 2026
. Même ceux qui râlent aujourd’hui seront nombreux à passer à la caisse, parce que c’est GTA, parce que l’attente est immense, et parce que Rockstar reste l’un des rares studios capables de transformer une sortie en phénomène mondial
.
Mais symboliquement, cette annonce marque quand même quelque chose. La version physique de GTA VI sans disque, c’est un énorme coup d’accélérateur vers un marché où la boîte n’est plus qu’un décor, où la possession devient une licence d’accès, et où le consommateur achète de plus en plus souvent le droit temporaire d’entrer dans un écosystème fermé
.
Bref, GTA VI arrive, il coûtera cher, il se préchargera avant la sortie, il proposera ses bonus habituels, son édition Ultimate, son petit abonnement GTA+ en cadeau d’appel, et sa boîte vide de disque
.
Le physique n’est peut être pas encore mort. Mais quand Rockstar
arrive avec le marteau, disons que le cercueil commence sérieusement à sonner creux.
Sources :
Rockstar Games
VGC
Rumeurs : certains contenus non accessibles en version standard
https://x.com/Jorge_Most/status/2069785824732778965
Et ça m'étonnerait pas que ce soit la deuxième solution. Si Gta VI est bien le jeu de la décénie, il ne tient peut-être pas sur un disque et je pense que ça doit surement être ça surtout.
yani On le répète : GTAV c'était 2 disques sur Xbox, 7 sur PC. Et c'est Rockstar, appartenant à Take-Two alias un des plus gros studio/éditeur de l'industrie, pas un indépendant. C'est à minima une volonté d'investir le moins d'argent tout en récoltant le plus sur les ventes, c'est au pire un pied de nez à la préservation du jeu vidéo (invendable à moins de vendre sa console et son compte PlayStation/Xbox associé).
Par contre cool le téléchargement anticipé dès le 12, ils ont prévu un flux monstre de consommateur j’imagine donc bien pour éviter les problèmes.
La c'est full rentré d'argent pendant des années en baisant le marché de l'occasion .
Par contre ceux qui disent " on va le prendre quand même " va falloir assumé car viendra un jeu ou autre va faire pareil et ainsi de suite .
Ca va vraiment être des dizaines de millions de connexions subites.
Sauf si le jeu est guez, sait-on jamais...
liberty 80$ = 90€, et Mario Kart World il y a une cartouche de jeu dans la boite
Par contre ce sera sur PC en 2027 je l'espère..je ne le prend pas sur PS5, et j'espère qu'avec tous les milliards Rockstar va nous sortir un bon portage soigné sur PC cette fois, sans avoir à attendre une remise à niveau 10 ans après
C’est des vrais rockstars pour le coup
Pas de leaks
Et tout le monde a la même enseigne
Sérieux réfléchissez deux secondes avant de chier des raisonnements aussi fumeux
D'ailleurs un prix pour le blister de la boite ?