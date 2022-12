Selon KoreaXboxNews et Windows Central de Jez Corden, Microsoft a confirmé dans sa réponse au régulateur britannique, le CMA, que Sony a mis en place des accords d'exclusion permanente pour des jeux tels que Bloodborne, Final Fantasy XVI et le prochain remake de Silent Hill 2:

"En plus de disposer d'un contenu carrément exclusif, Sony a également conclu des accords avec des éditeurs tiers qui exigent l'"exclusion" de Xbox de l'ensemble des plateformes sur lesquelles ces éditeurs peuvent distribuer leurs jeux. Parmi les exemples les plus marquants de ces accords, citons Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), le prochain Final Fantasy XVI (Square Enix) et le remasterisé Silent Hill 2 récemment annoncé (équipe Bloober)."

Bien qu'il y ait eu quelques lueurs d'espoir que Final Fantasy 7 Remake et Final Fantasy 16 puissent éventuellement arriver sur Xbox, il semble que ce passage souvent négligé du dépôt du CMA d'octobre puisse mettre le dernier clou dans le cercueil. Silent Hill 2 sera lancé sur PC en même temps que sur PS5 avec une fenêtre d'exclusivité de 12 mois, mais le langage utilisé ici met un autre point d'interrogation quant à savoir si Silent Hill 2 sera finalement disponible sur Xbox.