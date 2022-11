Il y a eu un grand bon en avant dans le drama en cours autour de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft.Aujourd'hui nous apprenons plus via des documents officiels et les résultats sont assez parlants.Ainsi selon un document présentant le nombre de joueurs ou de jeux de chaque plate-forme (il y avait plus de 280 titres propriétaires et tiers exclusifs sur PlayStation en 2021, près de cinq fois plus que sur Xbox explique Microsoft dans sa réponse), il y a quelques petits infos croustillantes sur la façon dont chaque entreprise considère ses propres jeux.Un des point particulier est celui où Microsoft note que "Sony a plus de jeux exclusifs que Microsoft, dont beaucoup sont de meilleure qualité". Le point – comme vous pouvez le voir ci-dessous – note que "les jeux propriétaires exclusifs de Sony et de Nintendo se classent parmi les plus vendus en Europe et dans le monde" et que "le contenu exclusif actuel de Sony comprend des titres propriétaires importants tels que The Last de nous, Ghosts of Tsushima, God of War et Spiderman."Microsoft poursuit en disant: "En plus d'avoir un contenu purement exclusif, Sony a également conclu des accords avec des éditeurs tiers qui exigent "l'exclusion" de Xbox de l'ensemble des plates-formes sur lesquelles ces éditeurs peuvent distribuer leurs jeux."Microsoft conteste ici Final Fantasy 7 Remake, Bloodborne, Silent Hill 2 Remastered et Final Fantasy 16.Voir clairement et formellement que Microsoft admet que Sony a des exclusivités plus nombreuses et de meilleure qualité est révélateur et peut-être un peu décourageant pour le travail de l'équipe sur les prochains titres Xbox (Fable, Perfect Dark, Starfield...)