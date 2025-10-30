accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
articles :
18614
visites since opening : 31370710
31370710
link49
> blog
[Game of the Year 2025] Le match va être un véritable carnage
Une video illustre bien à quel point cette année va être difficile. Il pense que les six nominés seront :
Clair Obscur : Expedition 33
Donkey Kong Bananza
Ghost of Yotei
Hades 2
Silksong
Death Stranding 2
A moins d'une énorme surprise...
Source :
https://www.resetera.com/threads/game-of-the-year-its-going-to-be-a-bloodbath.1339669/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/30/2025 at 07:31 PM by
link49
comments (
21
)
ouroboros4
posted
the 10/30/2025 at 07:32 PM
Attendez y'en a vraiment qui pensent DK à une chance d'être GOTY
negan
posted
the 10/30/2025 at 07:33 PM
Il y a aucun débat, ca sera pour CO .
D'ailleurs DS2 il est la car c'est Kojima sinon il est même pas nommé tellement c'est de la merde fumante
metroidvania
posted
the 10/30/2025 at 07:33 PM
Le match va être un véritable carnage ??? C'est quoi cette phrase bizarre ?
ouroboros4
posted
the 10/30/2025 at 07:37 PM
Et sinon CO sera GOTY.
Aucun doute là-dessus
kikoo31
posted
the 10/30/2025 at 07:39 PM
metroidvania
je pense qu'il voulait dire que COe33 va tellement baisé ces prétendant que les orga du GOTY se demandent comment donner un semblant de suspense
chreasy97
posted
the 10/30/2025 at 07:41 PM
Dans cette liste, seul Clair Obscur le merite
snave
posted
the 10/30/2025 at 07:41 PM
Je vois pas KCD2 dans les nominés, il mérite clairement sa place dans les nominés hein.
Les plus méritant sont justement Clair Obscur et KCD2.
nyseko
posted
the 10/30/2025 at 07:45 PM
Il y en a quelqu'un dans la liste qui n'ont aucune chance.
adamjensen
posted
the 10/30/2025 at 07:48 PM
Attention Gros Spoiler :
C'est Clair Obcur qui gagne.
blacksad6
posted
the 10/30/2025 at 07:54 PM
Comme beaucoup jpense que y'a pas photos. Et sans le coté chauvin, rien que le buzz qui encore 6mois apres continue en ligne sur Clair Obscur. Devenu culte en peu de temps.
Apres si jdois classer ces nominés apres les avoir stous 100%, je dirai:
1. Clair Obscur : Expedition 33
2. Silksong
3. Death Stranding 2
4. Hades 2
Ghost of Yotei est tres bon (autant kiffé que le premier), mais il manque bcp pour etre consideré goty.
Bananza non clairement. Mais apres on a eu AstroBot comme GOTY donc tout est possible.
Apres, les gouts et opinions hein... quand yen a qui dise DS2 "merde fumante", chacun son delire jai envie de dire lol
marchand2sable
posted
the 10/30/2025 at 08:07 PM
Je suis pour DK qui gagne le GOTY de tout mon cœur, juste pour voir le foutoir. Let's go, Nintendo!
marcelpatulacci
posted
the 10/30/2025 at 08:11 PM
Gna gna Clére ôbscûreuuu....
la démo Bubsy 4D GOTY
51love
posted
the 10/30/2025 at 08:12 PM
ouroboros4
non DK a clairement aucune chance.
Tu me diras j'aurais pas parié un centime l'année dernière sur Astrobot non plus
Non pas que je n'ai pas apprécié le jeu ou que je le trouve pas bon, c'est un titre vraiment génial et 'merité' mais à mon sens il avait pas les épaules pour l'être (trop niche niveau business, trop court pour marquer comme les meilleurs jeux fleuves AAA). J'avais parié FF Rebirth ou BMW (Elden Ring l'avait déjà eu donc..).
Nan DKB aurait eu ses chances l'année dernière, c'est aussi un super jeu et c'est plus bankable que Astrobot, mais ils se seraient probablement partagés les votes auprès du public qui a voté jeu de plateforme
et ma prédication se serait réalisé
Impossible qu'un autre jeu de plateforme gagne encore cette année, je vois pas comment ça pourrait échapper a Claire Obscur, et si cest un jeu Sony, Nintendo, Capcom ou autre, ça montrera une nouvelle fois toute l'influence qu'ils ont dans l'industrie et ces cérémonies qui sont du pur marketing..
yanssou
posted
the 10/30/2025 at 08:21 PM
Le match est plié
malcomz
posted
the 10/30/2025 at 08:23 PM
Pour moi ç'est Clair obscur mais je mets le fabuleux Split fiction en deuxième position, quel jeux !
jaysennnin
posted
the 10/30/2025 at 08:23 PM
death stranding 2 fout quoi dans la liste ?
soulfull
posted
the 10/30/2025 at 08:26 PM
Clair Obscur a déjà gagné. Nouvelle Ip , jeu frais qui brille dans beaucoup de domaines.
wilhelm
posted
the 10/30/2025 at 08:28 PM
snave
Merci d'indiquer Kingdom Come Deliverance 2.
Il mérite lui aussi pleinement le goty. On n'est pas dans une suite facile et 1.5. Et je dirai même qu'il est plus méritant que CO.
jenicris
posted
the 10/30/2025 at 08:44 PM
Clair Obscur l'aura facilement. C'est une année plutôt faible je trouve
rasalgul
posted
the 10/30/2025 at 09:37 PM
Silksong haut la main.
Jeu collosal, bien écrit, gameplay aux petits oignons, plus de 100h de jeu, certainement nouvelle référence des metroidvania, les développeurs qui ont osé sortir leur jeu pour tous en même temps et prendre à revers la presse....... Le tout pour 20€
Il y aura un avant et un après Silksong
vyse
posted
the 10/30/2025 at 09:41 PM
Ce sera CO ; Hadès 2 étant limité par des défauts de bestiaire ; silksong de level design
