Returnal
21
Likers
name : Returnal
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
multiplayer : non
european release date : 04/30/2021
other versions : PC
link49
472
Likes
Likers
link49
link49 > blog
[IGN] "Tous les jeux PlayStation explorent exactement les mêmes thèmes" 
Je suis un grand fan des jeux PlayStation. Ils incarnent désormais le genre d'aventures cinématographiques que j'ai toujours recherchées, manette en main, avec l'impression d'être de véritables blockbusters à savourer à chaque fois. Mais si par le passé, ce style narratif clinquant semblait innover, je ne peux m'empêcher de penser que récemment, il est devenu une voie qu'ils empruntent tous.



Ce n'est pas seulement que toutes les sorties majeures de PlayStation adhèrent au style cinématographique à la troisième personne, désormais emblématique ; les développeurs semblent obsédés par des histoires explorant exactement les mêmes thèmes : le deuil et la vengeance. Et je commence à en avoir assez. En règle générale, ces jeux sont tous impeccablement bien réalisés, mais l'époque où la gamme PlayStation semblait plus large et où les choses étaient un peu plus amusantes me manque.

God of War Ragnarok (2022) est une histoire nourrie par la perte d'une mère et la colère qui l'accompagne. La série Spider-Man d'Insomniac suit Peter Parker et Miles Morales alors qu'ils tentent de surmonter les menaces des super-vilains et de lutter contre les démons liés à leurs parents décédés. Returnal (2020) est un cauchemar de science-fiction né du traumatisme familial de Selene, la protagoniste. Et puis il y a l'autre grande exclusivité PlayStation de 2025, Death Stranding 2: On the Beach, qui n'est peut-être pas techniquement un jeu first-party, mais qui est assurément un véritable festin d'angoisse maternelle et paternelle.



Le deuil familial est au cœur de toutes ces histoires, et même si je pense que les thèmes matures ont leur place dans les jeux, j'ai l'impression de me retrouver avec les mêmes idées. Le « cycle de la violence » risque fort de devenir une boucle.

Source : https://www.resetera.com/threads/ign-i%E2%80%99m-getting-bored-of-every-playstation-game-telling-the-same-story.1314757/
    posted the 10/03/2025 at 06:54 AM by link49
    comments (4)
    shinz0 posted the 10/03/2025 at 07:02 AM
    Des thèmes récurrents de la vie
    gamerdome posted the 10/03/2025 at 07:08 AM
    Par contre tous les jeux cités ont un gameplay radicalement différent.
    keiku posted the 10/03/2025 at 07:08 AM
    En même temps vu la censure moderne, on ne peut plus parler de grand chose sans que ca ne froisse des gens, donc oui ca fait des année que ca tourne en rond
    link49 posted the 10/03/2025 at 07:12 AM
    Ca m'a donné envie de faire Returnal cet article d'IGN.
