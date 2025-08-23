Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
3
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[Gamescom] Premier aperçu de Final Fantasy 7 Remake sur Switch 2
Le tout premier aperçu de Final Fantasy 7 Remake sur Nintendo Switch 2 est disponible, présentant dix minutes d'action du RPG. Elles ont été diffusées lors d'une démo jouable à la Gamescom 2025.



Cette vidéo a été prise en mode portable, et un rapide coup d'œil montre que le jeu tient plutôt bien la route.



Voici donc le rendu de Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 :



Final Fantasy 7 Remake Intergrade sortira sur Nintendo Switch 2 cet hiver, mais Square Enix n'a pas encore communiqué de date de sortie précise.

Source : https://nintendoeverything.com/first-footage-of-final-fantasy-7-remake-on-nintendo-switch-2/
    posted the 08/22/2025 at 11:34 PM by link49
    aragami posted the 08/23/2025 at 01:47 AM
    Je suis sur le cul...Le jeu est mille fois plus beau qu'un elden ring et là on vois très bien que la console en a dans le ventre...Ça à l'air vraiment fluide. Donc le Elden ring c'est pas un problème de puissance... Là clairement on à des réponses...
    dalbog posted the 08/23/2025 at 04:37 AM
    Le jeu est un long couloir étroit, heureusement que ça tient la route.

    Elden Ring est un monde ouvert.

    Ça ne dépasse même pas les 30 fps sur un jeu PS4.
    Ils auraient pû atteindre les 40 avec le VRR comme Cyberpunk 2077.
    shinz0 posted the 08/23/2025 at 04:47 AM
    aragami Elden Ring est un jeu à monde ouvert pas comparable
    Mais sûrement que Elden Ring est mal optimisé et pas fini
    dalbog posted the 08/23/2025 at 04:53 AM
    Bon... apparemment il y aurait peut être un mode 40 fps.

    Ça serait la moindre des choses.
    keiku posted the 08/23/2025 at 06:26 AM
    aragami Je suis sur le cul...Le jeu est mille fois plus beau qu'un elden ring et là on vois très bien que la console en a dans le ventre...Ça à l'air vraiment fluide. Donc le Elden ring c'est pas un problème de puissance... Là clairement on à des réponses...

    encore une fois , c'est justement un problème de puissance technique pas graphique... elden ring prend plus sur le processeur et la ram, la ou ff prend plus sur la carte graphique...
    burningcrimson posted the 08/23/2025 at 06:28 AM
    Je me demande comment ils vont faire pour Rebirth par contre...
    keiku posted the 08/23/2025 at 06:31 AM
    burningcrimson en effet ca va être plus compliquer, maintenant rebirth a un monde très vide en vrai sans structure extérieur complexe, avec une level et world design assez pauvre, donc c'est encore jouable mais ca risque d'être plus compliquer que remake en terme de fluidité
    cloud1 posted the 08/23/2025 at 06:46 AM
    aragami Sur un si petit écran.. encore heureux qu'un jeu sorti il y a 6 ans soi correct ???????? attendons de voir sur une TV
    kraken posted the 08/23/2025 at 07:02 AM
    cloud1
    5 ans. Et vu que le jeu utilise les asset PS5, 4 ans.
    Tu sais avoir des graphismes de 4/5 ans auparavant sur portable, ça a pas toujours été acquis, loin de là.
    On avait pas un rendu N64 sur GBA, la gameboy color était même pas au niveau d'une megadrive. La PSP, c'était une Dreamcast (sortie 6 ans avant). La PSvita a jamais eu des graphismes de PS3 ou Xbox 360 alors qu'elle est sorti 7 ans après.
    Et je parle même pas de la DS ou de la 3Ds qui avait 10 ans de retard graphiquement.
    J'ai l'impression que les gens se rendent pas compte que si, pour une portable, c'est très bon. On a la version PS5 à 30 FPS.
    mercure7 posted the 08/23/2025 at 07:04 AM
    aragami Comparer un open world et un jeu à couloirs
    kikoo31 posted the 08/23/2025 at 07:25 AM
    Ils sont bien capable de se chier
    zanpa posted the 08/23/2025 at 07:36 AM
    aragami jeux couloir vs open world …
    sonilka posted the 08/23/2025 at 07:37 AM
    Un jeu qui a 5 ans et demi qui sera probablement vendu à 60 balles et au format gkc. Une affaire.
    ziggourat posted the 08/23/2025 at 08:03 AM
    Très propre, j'ai hâte de me le refaire sur ma Switch 2

    Idem avec Borderlands 4 apparemment il est bien porté aussi.
    link49 posted the 08/23/2025 at 08:06 AM
    Personnellement, si je prends le jeu sur Switch 2, j'attendrais la trilogie.
    cyr posted the 08/23/2025 at 08:18 AM
    cloud1 que je t'explique le principe du dock.

    Ça permet d'augmenter la résolution, le fram rate, la distance d'affichage . Car la puce est alimenter par le transfo et non la batterie....

    C'est comme ça depuis la première switch....
    cyr posted the 08/23/2025 at 08:20 AM
    sonilka c'est revendable...aucune différence. Sauf qu'il faut télécharger
    .quand tu joueau jeu sur la ps4, tu utilise les donnée sur le disque dur de la consoles, pas avec le bluray.......
    cyr posted the 08/23/2025 at 08:25 AM
    dalbog 99% des joueurs en on rien a faire du 40 fps....




    aragami pourquoi prendre une demo non terminer, probablement moins avancé pour juger un hardware ?

    Je sais pas depuis quand les devellopeur on accès au kit de devellopement, ni combien de temps ils on eu pour se familiarisé, mais on est qu'au début.

    Alors jugeons des jeux qui sont sortie et non ceux qui sont encore des demo sans date.....

    On a bine vu avec la sortie de cyberpunk. Un jeux daubé, buger, pour au final devenir le jeux qu'il aurait dut être au départ.....
    sonilka posted the 08/23/2025 at 08:28 AM
    cyr c'est normal que tu ne comprennes pas ma position, toi tu es l'archétype meme du consumériste moderne. Tu achètes de manière compulsive sans aucune réflexion.
    ouroboros4 posted the 08/23/2025 at 08:42 AM
    cyr sauf qu'il faut télécharger.
    Félicitations tu as compris la grosse différence.
    gaeon posted the 08/23/2025 at 09:00 AM
    kraken je plussoie pendant longtemps l'écart techno entre les portables et les consoles de salon CT du lourd. A bien des égards je trouve la NS2 incroyable d'un point de vue hardware.

    Remarque j'aimais bien car ça donnait parfois des ludothèques très différentes. La DS était à la ramasse mais j'adorais ses jeux! Alors que les Gameboys ne m'ont jamais bcp accrochées hors Zelda/Pokemon, trop l'impression de jouer à de la snes en moins bien et puis la mode à l'époque CT la 3D.

    Maintenant on a des consoles qui font tout en 1, même la PS5 à des "petits jeux", retro, etc... Je suis plutôt content d'avoir connu toutes ces évolutions
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 09:02 AM
    Au secteur 7 ca va ramé
    cyr posted the 08/23/2025 at 09:07 AM
    ouroboros4 le résultat est au final identique.....

    playshtayshen toujours a dire des conneries a ce que je vois. Ton pseudo te fait honneur.
    tripy73 posted the 08/23/2025 at 09:18 AM
    cloud1 : si ça t'intéresse il y a cette vidéo qui permet de voir le jeu en version docké.
    ouroboros4 posted the 08/23/2025 at 09:21 AM
    cyr absolument pas. Enfin bon.
    zekk posted the 08/23/2025 at 09:21 AM
    cyr toujours a dire des conneries a ce que je vois.
    cyr posted the 08/23/2025 at 09:37 AM
    ouroboros4 sur ps5 tu joue avec tes jeux sur le SSd. Sur switch2 tu joue avec les donnée sur la mémoire interne ou carte micro sd express. (Pour une gkc)
    zephon posted the 08/23/2025 at 09:41 AM
    gaeon heu la gameboy est sortie avant la mode des jeux 3D
    burningcrimson posted the 08/23/2025 at 09:57 AM
    keiku Franchement si ils y arrivent sans trop de concessions je dis bravo :
    jenicris posted the 08/23/2025 at 09:58 AM
    burningcrimson le jeu a déjà du mal sur PS5.

    Alors sur Switch 2...
    mercure7 posted the 08/23/2025 at 10:05 AM
    99% des joueurs en on rien a faire du 40 fps....

    La stat sortie du cul ...

    Sûrement pour ça qu'ils font des modes "qualité" et . . . "performance" aujourd'hui, car "99%" des joueurs s'en foutent du frame rate !
    maxx posted the 08/23/2025 at 10:20 AM
    Je comprends pas trop les comparaisons avec Elden Ring ici. Alors déjà que les jeux n'ont rien a voir mais surtout Elden Ring n'est un exemple sur aucune console. Il tourne mal sur tous les supports donc fallait pas s'attendre a un miracle sur Switch 2.
    On attendra de voir ça une fois disponible mais c'est très cool si cette version est réussie On peut dire "encore heureux" mais rien n'est vraiment acquis aujourd'hui avec les portages ou même les jeux en general.
    Par contre oui, Rebirth ça va devenir compliqué d'avoir quelque chose de fluide et/ou net.

    mercure7 Sony qui a justement sorti ses stats disant que la majorité jouent en performance alors même que dans pas mal de jeux, le mode qualité est le mode suggéré de base. Mais oui hein 99% des joueurs s'en foutent des FPS et donc d'une mode 40fps qui s'appellera sûrement "performance" en mode portable. Clairement y a pas 99% des joueurs qui achètent ce genre de jeux qui s'en foutent.
    keiku posted the 08/23/2025 at 10:30 AM
    cyr sur ps5 tu joue avec tes jeux sur le SSd. Sur switch2 tu joue avec les donnée sur la mémoire interne ou carte micro sd express. (Pour une gkc)

    tu sais le SSD et la mémoire flash (carte sd) c'est la même technologie...

    maxx Il tourne mal sur tous les supports donc fallait pas s'attendre a un miracle sur Switch 2.

    il tourne très bien sur tous les supports y compris ps4 non pro... et il semble tourner correctement sur switch aussi, du moins aussi bien que sur ps4 normale d'après les video... maintenant c'est sur que plus la machine est puissante plus c'est fluide....
    zoske posted the 08/23/2025 at 11:54 AM
    Le jeu tourne assez biens sur PS4 alors ça devrait aller! Sinon GKC ou non?
    sdkios posted the 08/23/2025 at 12:00 PM
    De toute facon FF7 remake/rebirth c'est de la grosse grosse merde d'apres les joueurs sur gamekyo, donc la question c'est : qui va acheter ca?
    Ou bien bizarrement, ca va devenir un bon jeu tout a coup?
    jenicris posted the 08/23/2025 at 12:08 PM
    sdkios
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 12:24 PM
    cyr on verra le jour de sa sortie avec les test ont va bien se marrer, petit fanboy nintendo
    gaeon posted the 08/23/2025 at 01:16 PM
    zephon J'ai bien dit les gameboyS (ça inclus pocket, color, advance...) et elles étaient encore d'actualité pendant l'ère N64 et Gamecube. Moi étant de 87 j'ai dû en avoir une vers 1993 et déjà à l'époque malgré mon jeune âge elle me vendait pas beaucoup de rêve face à la Snes et ses jeux impressionnants qui flirtait déjà avec la 3D comme ceux en mode 7 ou les jeux de Rare et Argonaut.
    micheljackson posted the 08/23/2025 at 01:19 PM
    Un conseil : faites-le sans les quêtes annexes si vous ne voulez pas finir en burnout, elles ne sont là que pour prolonger articifiellement la durée de vie du jeu et n'apportent rien à l'histoire ni au lore... ...en remarque ce conseil est valable pour 99% des jeux qui sortent aujourd'hui
    kurosu posted the 08/23/2025 at 02:04 PM
    micheljackson petit joueur
    k13a posted the 08/23/2025 at 02:14 PM
    sdkios Remake est un bon jeu mais Rebirth je n'ai pas été en mesure de le terminer. Je vais éventuellement le terminer mais je n'ai pas accroché comme Remake.

    La Switch 2 est totalement ce que j'attendais d"elle et je suis très satisfait. Ceux qui pensais avoir une PS5 entre les mains sont totalement débiles. Une console aussi puissante aurait été 1000-1200$ USA (et elle n'aurait pas la puissance brute d'une PS5). À ce prix Nintendo aurait fait le pire flop de son histoire.
    micheljackson posted the 08/23/2025 at 02:34 PM
    kurosu
    Mais en plus tu n'y prends aucun plaisir,
    c'est juste pour la satisfaction de débloquer des succès inutiles et avoir ta petite décharge de dopamine qui l'accompagne.
    thekingofpop posted the 08/23/2025 at 06:52 PM
    Mouai... Dommage quand verra jamais les parties 2/3 sur Switch 2 "logiquement".
    Puis franchement la Switch 2 aurait être déjà présent en 2021, et une Switch 3 actuellement... lol
    mais bon Nintendo prennent toujours leur temps
    kurosu posted the 08/23/2025 at 07:00 PM
    micheljackson parle pour toi si tu te mets en burnout pour si peu
    micheljackson posted the 08/23/2025 at 07:16 PM
    kurosu
    J'aime faire des choses intéressantes quand je joue,
    ramasser des crottes où trouver des chats pendant 50h c'est pas mon truc, mais si ça te plait, grand bien te fasse!
    kurosu posted the 08/23/2025 at 07:27 PM
    micheljackson Dose le fragile, je viens de refaire le 100%, ça dépasse pas 5h en 3 runs
    maxx posted the 08/23/2025 at 09:24 PM
    keiku Non non le jeu, comme tous les FS a des problèmes framepacing. C'est pas ce que j'appelle bien tourner pour un jeu de ce genre. Ca devrait être inadmissible de trainer ça sur tous leurs jeux mais bon, c'est FS. Donc non, le jeu n'est techniquement pas bon par rapport à ce qu'il devrait être. FS est connu pour ça. C'est pas le pire, mais vraiment il ne fait pas honneur au supports sur lesquels il tourne. Quand le seul moyen d'avoir une expérience a 60fps sur PS5 est de jouer a la version PS4 en back compat, c'est qu'il y a un soucis. Sur PC aussi, les performances ne sont pas a la hauteur de c qu'elles devraient être. Après leurs jeux sont excellentissime donc voilà mais un petit effort serait bienvenu.
    kiryukazuma posted the 08/24/2025 at 06:58 AM
    C'est un jeu ps4, qui tournait bien dessus, et qui a bcp de couloirs. De quoi êtes vous étonnés ?

    Je trouve super pour ceux qui le découvriront sur switch, mais s'ils attendent les suites dessus... ils vont être très très déçu...

    Y a aussi de la stratégie Square Enix, l'espoir de relancer des ventes sur les suites et sur les autres consoles ou PC...
