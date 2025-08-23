Le tout premier aperçu de Final Fantasy 7 Remake sur Nintendo Switch 2 est disponible, présentant dix minutes d'action du RPG. Elles ont été diffusées lors d'une démo jouable à la Gamescom 2025.
Cette vidéo a été prise en mode portable, et un rapide coup d'œil montre que le jeu tient plutôt bien la route.
Voici donc le rendu de Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 :
Final Fantasy 7 Remake Intergrade sortira sur Nintendo Switch 2 cet hiver, mais Square Enix n'a pas encore communiqué de date de sortie précise.
Source : https://nintendoeverything.com/first-footage-of-final-fantasy-7-remake-on-nintendo-switch-2/
Elden Ring est un monde ouvert.
Ça ne dépasse même pas les 30 fps sur un jeu PS4.
Ils auraient pû atteindre les 40 avec le VRR comme Cyberpunk 2077.
Mais sûrement que Elden Ring est mal optimisé et pas fini
Ça serait la moindre des choses.
encore une fois , c'est justement un problème de puissance technique pas graphique... elden ring prend plus sur le processeur et la ram, la ou ff prend plus sur la carte graphique...
5 ans. Et vu que le jeu utilise les asset PS5, 4 ans.
Tu sais avoir des graphismes de 4/5 ans auparavant sur portable, ça a pas toujours été acquis, loin de là.
On avait pas un rendu N64 sur GBA, la gameboy color était même pas au niveau d'une megadrive. La PSP, c'était une Dreamcast (sortie 6 ans avant). La PSvita a jamais eu des graphismes de PS3 ou Xbox 360 alors qu'elle est sorti 7 ans après.
Et je parle même pas de la DS ou de la 3Ds qui avait 10 ans de retard graphiquement.
J'ai l'impression que les gens se rendent pas compte que si, pour une portable, c'est très bon. On a la version PS5 à 30 FPS.
Idem avec Borderlands 4 apparemment il est bien porté aussi.
Ça permet d'augmenter la résolution, le fram rate, la distance d'affichage . Car la puce est alimenter par le transfo et non la batterie....
C'est comme ça depuis la première switch....
.quand tu joueau jeu sur la ps4, tu utilise les donnée sur le disque dur de la consoles, pas avec le bluray.......
aragami pourquoi prendre une demo non terminer, probablement moins avancé pour juger un hardware ?
Je sais pas depuis quand les devellopeur on accès au kit de devellopement, ni combien de temps ils on eu pour se familiarisé, mais on est qu'au début.
Alors jugeons des jeux qui sont sortie et non ceux qui sont encore des demo sans date.....
On a bine vu avec la sortie de cyberpunk. Un jeux daubé, buger, pour au final devenir le jeux qu'il aurait dut être au départ.....
Félicitations tu as compris la grosse différence.
Remarque j'aimais bien car ça donnait parfois des ludothèques très différentes. La DS était à la ramasse mais j'adorais ses jeux! Alors que les Gameboys ne m'ont jamais bcp accrochées hors Zelda/Pokemon, trop l'impression de jouer à de la snes en moins bien et puis la mode à l'époque CT la 3D.
Maintenant on a des consoles qui font tout en 1, même la PS5 à des "petits jeux", retro, etc... Je suis plutôt content d'avoir connu toutes ces évolutions
playshtayshen toujours a dire des conneries a ce que je vois. Ton pseudo te fait honneur.
Alors sur Switch 2...
La stat sortie du cul ...
Sûrement pour ça qu'ils font des modes "qualité" et . . . "performance" aujourd'hui, car "99%" des joueurs s'en foutent du frame rate !
On attendra de voir ça une fois disponible mais c'est très cool si cette version est réussie On peut dire "encore heureux" mais rien n'est vraiment acquis aujourd'hui avec les portages ou même les jeux en general.
Par contre oui, Rebirth ça va devenir compliqué d'avoir quelque chose de fluide et/ou net.
mercure7 Sony qui a justement sorti ses stats disant que la majorité jouent en performance alors même que dans pas mal de jeux, le mode qualité est le mode suggéré de base. Mais oui hein 99% des joueurs s'en foutent des FPS et donc d'une mode 40fps qui s'appellera sûrement "performance" en mode portable. Clairement y a pas 99% des joueurs qui achètent ce genre de jeux qui s'en foutent.
tu sais le SSD et la mémoire flash (carte sd) c'est la même technologie...
maxx Il tourne mal sur tous les supports donc fallait pas s'attendre a un miracle sur Switch 2.
il tourne très bien sur tous les supports y compris ps4 non pro... et il semble tourner correctement sur switch aussi, du moins aussi bien que sur ps4 normale d'après les video... maintenant c'est sur que plus la machine est puissante plus c'est fluide....
Ou bien bizarrement, ca va devenir un bon jeu tout a coup?
La Switch 2 est totalement ce que j'attendais d"elle et je suis très satisfait. Ceux qui pensais avoir une PS5 entre les mains sont totalement débiles. Une console aussi puissante aurait été 1000-1200$ USA (et elle n'aurait pas la puissance brute d'une PS5). À ce prix Nintendo aurait fait le pire flop de son histoire.
Mais en plus tu n'y prends aucun plaisir,
c'est juste pour la satisfaction de débloquer des succès inutiles et avoir ta petite décharge de dopamine qui l'accompagne.
Puis franchement la Switch 2 aurait être déjà présent en 2021, et une Switch 3 actuellement... lol
mais bon Nintendo prennent toujours leur temps
J'aime faire des choses intéressantes quand je joue,
ramasser des crottes où trouver des chats pendant 50h c'est pas mon truc, mais si ça te plait, grand bien te fasse!
Je trouve super pour ceux qui le découvriront sur switch, mais s'ils attendent les suites dessus... ils vont être très très déçu...
Y a aussi de la stratégie Square Enix, l'espoir de relancer des ventes sur les suites et sur les autres consoles ou PC...