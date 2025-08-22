Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
[Clair Obscur: Expedition 33] Le GOTY 2025 a droit a une Edition Mirror
Une nouvelle édition, l'Edition Mirror, vient d'être dévoilée. Elle contient :



- le jeu eu complet sur disque
- un coffret avec Renoir
- 3 cartes d'illustration de personnages
- un Steelbook avec Verso et Alicia
- au prix de 59,99 $ (Amazon)



En espérant une sortie en Europe.

Source : https://x.com/crococlock/
    posted the 08/22/2025 at 06:11 PM by link49
    comments (70)
    jenicris posted the 08/22/2025 at 06:15 PM
    Le GOTY 2025 a droit a une Edition Mirror

    On est déjà en décembre ? le temps passe vite
    fuji posted the 08/22/2025 at 06:18 PM
    Jenicris pas besoin d'une dolorean pour savoir qu'il sera goty !
    adamjensen posted the 08/22/2025 at 06:19 PM
    Si ils avaient aussi rajouter l'OST complète, cela aurait été parfait.
    guiguif posted the 08/22/2025 at 06:20 PM
    Toujours compliqué ce genre d'edition tardive pour faire repasser a la caisse

    fuji Ya plein de jeux d'ici la fin de l'année dont Hollow Knight Silksong
    pcsw2 posted the 08/22/2025 at 06:22 PM
    jenicris guiguif a mon avis c'est plier malgré toute les sorties meme si c'est pas le mien c'est évident qu'il le sera .
    jenicris posted the 08/22/2025 at 06:23 PM
    fuji à voir. comme dit guiguif il reste encore quelques jeux prometteurs.
    Et j'ai beaucoup aimé Clair Obscur.

    C'est d'ailleurs actuellement mon jeu préféré de l'année, mais de manière définitive, c'est impossible à dire.

    pcsw2 il a ses chances, mais attendons quand même. Le jeu n'est pas sans défauts, loin de là
    yanssou posted the 08/22/2025 at 06:26 PM
    Pas mieux que l’édition collector que j'ai preco

    jenicris guiguif Il l'est , c'est plié
    micheljackson posted the 08/22/2025 at 06:29 PM
    yanssou
    Ils croient que Metroid 4, un simple fps graphiquement daté, pourrait l'être
    jobiwan posted the 08/22/2025 at 06:30 PM
    fuji Nominé surement. GOTY, c'est moins évident. Les règles de nominations et les votes sont assez obscures d'une année à l'autre.
    De plus, c'est avant tout un show américain. Par exemple dans la catégorie 'doublage', il y a que des acteurs américains et point de français alors que les jeux sont doublés en français.
    olex posted the 08/22/2025 at 06:30 PM
    Et Bandai Namco qui n'a absolument rien fait en Europe pour rattraper le coup, surtout en France. Décidément je ne comprendrai jamais cette compagnie sur leur distribution débile.
    jenicris posted the 08/22/2025 at 06:31 PM
    micheljackson clairement pas

    Mais plus un jeu comme Silksong par ex
    yanssou posted the 08/22/2025 at 06:32 PM
    micheljackson il sortira peut être trop tard , les votes sont clos début novembre et y'a même pas encore de date

    jobiwan le doublage vo a aussi du lourd.
    micheljackson posted the 08/22/2025 at 06:35 PM
    jenicris
    Je souhaiterais que Silksong soit si énorme,
    j'espère qu'il égalera Hollow Knight déjà.
    djfab posted the 08/22/2025 at 06:36 PM
    Guiguif Jenicris : c'est pas une simple suite qui passera devant Expedition 33 aux Game Award !

    Jobiwan : "GOTY, c'est moins évident" : bein si, c'est évident. Il ne peut pas ne pas être GOTY. Je te rappelle que c'est le jeu le mieux noté des joueurs de tous les temps (metacritic). Et le jeu le mieux noté presse de l'année pour l'instant. Tout le monde a été marqué par ce jeu. S'il n'est pas GOTY, ce sera l'incompréhension pour tout le monde, c'est juste pas possible.
    guiguif posted the 08/22/2025 at 06:40 PM
    djfab Une "simple suite" comme The Last of Us Part II a bien gagné.
    De plus Hollow Knight n'a jamais été recompensé au TGA, il n'avait meme pas été nominé dans la catégorie "meilleur jeu indé de l'année", c'est dire.
    jobiwan posted the 08/22/2025 at 06:44 PM
    yanssou Y a surement du lourd mais comme je ne parle pas anglais donc je ne suis pas en mesure d'évaluer la qualité des jeux d'acteurs américain/anglais, idem pour le japonais.
    ouroboros4 posted the 08/22/2025 at 06:50 PM
    Même The Last of Us n'a pas été aussi rapide pour enchainer les éditions limitées
    jobiwan posted the 08/22/2025 at 06:51 PM
    djfab Nous verrons bien, l'année n'est pas encore finie. GOTY ou pas GOTY, ce n'est pas ça qui va changer l'univers des jeux vidéos. Le TGA, c'est juste une cérénomie 'commerciale'. D'autres te diront que c'est le bal des faux cul à la vue des crises successives de ces dernières années.
    La meilleure des récompenses, c'est que les jeux se vendent et qui satisfassent les joueurs.
    djfab posted the 08/22/2025 at 06:52 PM
    Guiguif : TLOU 2 n'est pas une simple suite, c'est un chef d'œuvre ! La cette année, le chef d'œuvre c'est Expédition 33.
    djfab posted the 08/22/2025 at 06:55 PM
    jobiwan : oui nous verrons bien, et oui c'est pas important, cependant dire que c'est pas évident qu'il sera GOTY me semble assez faux, faut quand même dire les choses à un moment et ne pas fermer les yeux.
    wickette posted the 08/22/2025 at 07:11 PM
    guiguif
    pour faire passer* à la caisse, aux dernières nouvelles c'est pas genre 3-4 millions de ventes ? Donc il y a de nombreuses premières ventes à aller chercher.

    Je pense qu'ils vont bank sur les TGA, s'ils n'ont pas de GOTY (silksong risque de passer par là) on peut quand même s'attendre à ce qu'ils gagne meilleur RPG, meilleur bande-son etc.
    keiku posted the 08/22/2025 at 07:18 PM
    le seul prétendant au goty avec clair obscur que je vois c'est silksong mais étant une suite sur une genre qui est quand même bien plus représenté aujourd'hui, il a donc moins de chance... et puis un studio francais nominé c'est rare...
    kurosu posted the 08/22/2025 at 08:12 PM
    Une bonne surprise certe, bien un jeu surcôté
    losz posted the 08/22/2025 at 08:31 PM
    Je vois pas l'intérêt.
    grundbeld posted the 08/22/2025 at 08:54 PM
    kurosu Si y a bien un jeu qui n’est pas surestimé cette année c’est bien Clair Obscur.

    losz Je suis bien d’accord pour le coup.
    zekk posted the 08/22/2025 at 09:15 PM
    grundbeld mouais je suis d'accord avec lui ,c'est un très bon jeu, mais on en fait trop ce n'est pas non plus le jeu de la décennie, ni le meilleur jeu au monde comme on souhaite nous le vendre
    kikoo31 posted the 08/22/2025 at 09:17 PM
    jobiwan Les règles de nominations et les votes ne sont pas assez clair donc assez obscures d'une année à l'autre.
    Corriged
    zekk posted the 08/22/2025 at 09:32 PM
    djfab pour le moment rien ne nous dis que Silksong ne sera pas un chef d'oeuvre...
    ferthahuici posted the 08/22/2025 at 09:49 PM
    guiguif Silksong prendra Best Platformer, Best Indie et une nomination pour le GOTY mais E33 raflera le titre cette année c'est une certitude.
    jamrock posted the 08/23/2025 at 01:37 AM
    Toujours la colonie de geignards vrp sony pour geindre, si c'était un jeu sony studio ils seraient unanimes en revanche en toute objectivité évidemment
    raioh posted the 08/23/2025 at 06:12 AM
    Zekk
    c'est un très bon jeu, mais on en fait trop ce n'est pas non plus le jeu de la décennie, ni le meilleur jeu au monde comme on souhaite nous le vendre

    Ça reste sans conteste le jeu de l'année
    zekk posted the 08/23/2025 at 06:39 AM
    raioh Je n'ai jamais dit le contraire... Jeux de l'année mais les autres superlatifs... Non
    zekk posted the 08/23/2025 at 06:40 AM
    jamrock toujours à cracher sur les autres pour essayer un semblant de personnalité, quel triste personnage
    sonilka posted the 08/23/2025 at 08:07 AM
    Les mecs qui débattent sur une récompense purement marketing issue d'un show ricain dont les votes ont parfois tourné au grotesque. Un peu de sérieux.
    ippoyabukiki posted the 08/23/2025 at 09:38 AM
    Goty pour les chauvinistes. Sans interet et sans design pour les objectifs
    akiru posted the 08/23/2025 at 10:47 AM
    Expedition 33, bon jeu mais surcôté.
    xynot posted the 08/23/2025 at 10:55 AM
    Le terme surcôté utilisé à outrance dès qu'un très bon jeu sort, c'est normal que des gens continuent à en parler.
    J'espère que vous étiez pas comme ça pour des tlou2, elden Ring et compagnie
    djfab posted the 08/23/2025 at 11:12 AM
    akiru ippoyabukiki : meilleure moyenne metacritic de tous les temps pour les joueurs (9,7/10), il n'y a pas de débat. Donc GOTY (voir plus) absolument pas surcoté, sauf pour quelques personnes à côté de la plaque...
    akiru posted the 08/23/2025 at 11:14 AM
    djfab Règle numéro une

    Ne jamais prendre au sérieux un gars qui a pour référence Metacritic.
    djfab posted the 08/23/2025 at 11:32 AM
    Akiru : ah tiens, encore un qui se croit au dessus de tout le monde !
    akiru posted the 08/23/2025 at 11:33 AM
    djfab Tu va juger du film de l'année en fonction de la note Rotten Tomatoes ? (haha)
    akiru posted the 08/23/2025 at 11:35 AM
    djfab Ok donc tu juge bien un film en fonction de Rotten Tomatoes ! Merci
    sdkios posted the 08/23/2025 at 12:01 PM
    akiru surcoté pour quoi? Developpe, tout en restant realiste dans tes propos, donc sans oublier que cmle jeu n'est pas un triple A.
    djfab posted the 08/23/2025 at 12:03 PM
    Akiru : en tout cas je ne me permettrais pas de dire qu'un film qui a 97% sur metacritic est surcoté !
    zekk posted the 08/23/2025 at 12:58 PM
    sdkios
    surcoté pour quoi? Developpe, tout en restant realiste dans tes propos, donc sans oublier que cmle jeu n'est pas un triple A


    Ben non, à partir du moment que vous le citez souvent comme meilleur jeu de tout les temps ou jeux de la gen ou de la décennie,le côté AAA ou pas ça saute... Et on le compare avec de vrais chef d'oeuvres AAA ou pas
    sdkios posted the 08/23/2025 at 01:12 PM
    zekk ca repond pas a ma question. Pourquoi surcoté? Pour moi c'est clairement le goty pour le moment. Et un triple A n'a pas le meme budget ou les memes resources de developpement qu'est ce que tu racontes? En plaisir de jeu ils peuvent etre comparé, mais faut tenir compte qu'a la base, c'est un petit jeu sans gros soutien derriere. Mais bref, j'attends d'entendre ton surcotage pour pouvoir debattre (ou non) derriere tout le monde a le droit d'aimer un jeu ou non, mais ne pas reconnaitre une prouesse accomplie, c'est autre chose (moi pas exemple, j'ai pas accroché plus que ca a Hollow knight a l'epoque. Mais il me viendrait jamais a l'idee de venir dire que le jeu est surcoté car il est aimé par quasi tout le monde lol)
    akiru posted the 08/23/2025 at 01:38 PM
    zekk Merci

    sdkios

    Deja le système de combat en lui même est un problème. Foutre un parry dans un tour par tour lui enlève toute la dimension stratégique a mon sens. Après, ca reste très fun d'apprendre les patterns et tout donc ca reste cool véritablement mais une fois maitrisé, la plupart des ennemis perdent pas mal d'intérêt et plus aucune stratégie n'a de véritable intérêt. C'est dommage.

    De plus le jeu est parfait tant qu'il est linéaire, des qu'il s'ouvre à la moitié de l'acte 2 on est encore une fois confronté au dilemme qui m'insupporte. Faire tout mais être surpété ou aller en ligne droite et rater des trucs ? Le jeu perd tout son équilibre, son rythme (surtout que l'acte 2 tire en longueur de fou de base déjà). Ca casse clairement quelque chose.

    Le level design est ultra scolaire, et je dis ca pour être gentil. Toutes les zones se ressemble plus ou moins et je trouve les récompenses de recherches pas hyper intéressantes. C'est même parfois assez désagréable a parcourir pour qui aime beaucoup chercher. Si encore c'était un level design de fou je dis pas mais là, passé la découverte ca n'évolue jamais vraiment. Heureusement les décors sont beaux même si ca fait un peu trop artwork à mon gout.

    L'histoire. Excellente quand elle se met en place elle perd énormément dans l'acte 2 je trouve. Il y a un faux suspens très forcé qui se met en place parce qu'il faut absolument garder le plot twist a la fin de l'act 2. Renoir fait du surplace comme un peu tout le scenar et c'est dommage. L'act 3 rattrape un peu mais je l'ai trouvé très enfantin. Entre résurrection des expeditions et les personnages qui réagissent de manière pas très intéressante/cohérente j'ai pas trouvé ca incroyable. La toute fin, bien que le choix est intéressant, j'ai trouvé la mise en scène de la conclusion (celle de Verso) très téléfilm et vraiment tire larme dans la mise en scène.
    C'est sûr, le tire larme ca marche toujours mais je chiale aussi devant un téléfilm de noel (haha) ca veut rien dire en soit.

    Heureusement il y a Alicia. Tout le traitement de Alicia je l'ai trouvé mémorable pour le coup. J'ai adoré. Quand le jeu ne se perd pas en dialogue convenu avec une mise en scène qui devient un peu plan plan pendant certains trop long monologue, c'est la qu'il fait transparaitre un certain talent selon moi.

    Voila c'est pas hyper développé mais ca te donne une idée de ce que je pense globalement. Le jeu est bien mais tout est en demi teinte selon moi. En fait on en serait resté a l'acte 1 et le début de l'acte 2, j'aurai dit GOTY possible également, mais une fois fini, non pas du tout.
    zekk posted the 08/23/2025 at 01:38 PM
    sdkios Ben non désolé quand on le site comme meilleur jeu de tout les temps, ils se compare à tout le monde point barre.

    Je ne lui nie pas son statut de GOTY actuel, mais bien les éloges qui vont bien au delà ce simple statut

    et quand on arrive dans ces superlatifs, on se doit d'être avec un minimum de défaut et le jeu a encore un peu trop

    - son système de combat où tu as déjà fois + l'impression d'avoir un jeu de rythme avec un touche de rpg tour par tour que l'inverse, franchement il y a un gros rééquilibrage à ce niveau...

    - un manque de diversité, dans le rythme et dans la trame qui rendent le tout un peu + monotone que la moyenne, justement les grands RPG souvent étaient + diversifiés dans leurs situations et leur ton, avec des moments plus intenses et des touches d'humours.

    Maturité ne veut pas dire avoir un jeu toujours sur le même ton, assez trahs et pessimiste

    - l'univers est beau, mais l'exploration n'est pas dingue, ça me donne pas envie d'en explorer d'avantage où dans d'autres jeux je peux me me perdre.


    De plus quand on parle de jeu de la gen, de meilleur RPG ou meilleur de tout les temps.

    je m'attends à quelque chose de révolutionnaire qui change tout et le statut de AAA ou AA n'a plus lieu d'être quand on va dans ses superlatifs, il faut assumer le statut que vous donnez au jeu et pourquoi on se permet de le comparer aux autres au delà du budget.


    Le jeu mérite son titre de GOTY c'est un très bon jeu.
    mais une fois passé la hype, on vous reverra comme souvent quand il s'agit de RPG, revenir la queue entre les jambes en disant oui c'est peut être pas le jeu de la gen ou le meilleur RPG au monde...
    akiru posted the 08/23/2025 at 01:40 PM
    zekk C'est marrant on a a peu près la meme analyse haha
    zekk posted the 08/23/2025 at 02:11 PM
    akiru Je me suis dit pareil et du coup, je me sens moins seul.
    djfab posted the 08/23/2025 at 02:12 PM
    Akiru : en fait t'es juste hyper exigent : ex: "j'ai trouvé la mise en scène de la conclusion (celle de Verso) très téléfilm" : l'abus total quand même !! Ex : "L'act 3 rattrape un peu mais je l'ai trouvé très enfantin" : sérieusement !???? Surtout que pour ces deux exemples tu sembles oublier que c'est un AA ! Et pour le reste, c'est très subjectif : t'aime pas quand c'est plus ouvert, mais c'est pas un défaut, au contraire, on a de tout dans ce jeu. Et t'aime pas le système de contre, t'as le droit, mais c'est pas un défaut, c'est plus un avantage, c'est logique de pouvoir parer ou de contrer.
    sdkios posted the 08/23/2025 at 02:27 PM
    akiru zekk meilleur jeu de tous les temps je suis pas d'accord non plus je vous rassure haha. Mais j'ai rarement vu les gens en parler en tant que tel j'avoue.
    C'est deja plus sympa de voir vos critiques plus développées en tout cas!
    Je vous rejoins egalement sur le fait que c'est surtout une hype. Le jeu a su nous surprendre car on attendait pas vraiment qu'il fasse aussi bien ! Mais il a tout de meme mit la barre bien haut, et j'espere que les autres arriveront a s'en inspirer. Quand a certains points, je suis pas vraiment d'accord, je trouves que le jeu arrive quand meme a proposer des moments plus chill, notament grace a Esquie ou les gestral, qui nous sortent un peu de l'univers globalement sombre. Et pour les esquives, c'est sur que pour les combats aleatoires, ca ramene une certaine redondance, mais au niveau des boss c'est un plus parfois, ca oblige a apprendre leur rythme. Le combat contre Simon est une dinguerie a ce niveau la!
    akiru posted the 08/23/2025 at 02:36 PM
    djfab J'ai pas dit que j'aime pas le système de contre, j'ai dit que c'est objectivement un déséquilibre total du jeu.
    akiru posted the 08/23/2025 at 02:37 PM
    sdkios Oui Esquie c'est le meilleur perso véritablement
    zekk posted the 08/23/2025 at 02:55 PM
    sdkios Mais j'ai rarement vu les gens en parler en tant que tel j'avoue.

    Je l'ai trop vu, d'où ma réaction
    Alors je dis pas qu'Esquie ou les gestral n'apporte pas des moments un peu plus chill, mais honnêtement, ce n'est pas assez dosé et il y a encore pas mal d’équilibrage à ce niveau comme pour les combats
    djfab posted the 08/23/2025 at 03:03 PM
    Akiru : donc c'est mieux de se prendre des coups de manière immobile sans rien faire ? Pas très réaliste !
    akiru posted the 08/23/2025 at 03:14 PM
    djfab Ba c'est un tour par tour. A toi d'etre suffisamment stratégique pour éviter de crever et qui dit RPG dit que les level de tes persos ont une influence notable. Ici comme tu peux tout contrer tu t'en fou, la seule influence que ca aura sera la durée du combat parce que tu fais moins de degats haha
    zekk posted the 08/23/2025 at 04:52 PM
    djfab C'est du jeux vidéo, c'est marrant comment vous pouvez la carte du réalisme quand ça vous arrange...
    akiru posted the 08/23/2025 at 04:53 PM
    zekk C'est clair
    djfab posted the 08/23/2025 at 05:39 PM
    Akiru Zekk : dans tous les cas c'est un choix du développeur, la plupart des joueurs ont aimé, si vous n'aimez pas c pas ça qui en fait un moins bon jeu, ça reste subjectif de votre part.
    zekk posted the 08/23/2025 at 05:43 PM
    djfab Ben non le déséquilibrage est réel, et une fois la hype passé, on verra les discours...

    Puis si on doit accepter l'avis des autres comment à faire pareil, parce que vu ton agressivité, c'est toi qui a un problème ici
    akiru posted the 08/23/2025 at 06:30 PM
    djfab Ba non le déséquilibre est objectif et réel. C'est pas comme ça qu'on analyse une oeuvre. Si on en vient à chaque fois a dire "chacun ses goûts" alors plus rien a de valeur, tout se vaut et plus rien est bon ou mauvais. C'est pas ça la vie. Toutes les choses ne se valent pas et il y a des analyses qui sortent du cadre du simple goûts. Si j'analyse un système de combat il y a objectivement des choses bonne ou mauvaises.
    Maintenant on a le droit d'aimer et même de préférer ce qui est objectivement moins bon. Il y a des tas de jeux moyen que j'aime énormément.

    Ce qui est le plus apprécié et qui font les plus d'entrée c'est les film Marvel ou de super héros. C'est pas pour ça que 1, ce sont les meilleurs films et 2, que ce sont de bons films.
    zekk posted the 08/23/2025 at 07:21 PM
    akiru
    djfab posted the 08/23/2025 at 10:07 PM
    Zekk akiru : ah bein c'est bizarre il n'y a que vous qui parlez de déséquilibre...
    akiru posted the 08/24/2025 at 12:59 AM
    djfab

    Parce que vous avez aucune exigence ?

    Mais sinon en vrai on est pas du tout les seuls.

    Mais quand bien même vous pouvez être 150 c'est juste de la logique cette analyse hein. A moins que t'as toujours besoin des autres pour analyser Qqch ?
    zekk posted the 08/24/2025 at 07:23 AM
    akiru je me dois encore d’acquiescer

    djfab pour rajouter à ce que dis Akiru:

    De 1) On voit bien que c'est ton premier où l'un de tes premiers RPG....
    Que généralement les avis les plus élogieux viennent de mecs qui ne s'y connaissent pas en RPG tour par tour ou déteste le genre. mais, désolé on ne dénature pas un genre parce que vous ne l'aimez pas où vous ne vous intéressés pas.

    de 2) il y a bien plus d'avis divergent que tu ne le penses, d'ailleurs les vrais fan de RPG tour par tour sur le site touvent le jeu bon mais on plutôt le même avis.

    mais il ne s'exprime pas plus que ça, vu que dès que l'on ose dire quelque chose sur le jeu, on se fait agresser par des personnes sans arguments, autres que de pseudo arguments d'autorité comme tu le fais. Ils préfèrent éviter toutes discussions sur le jeu.

    On a eu pareil avec Metafor l'année passée et maintenant on voit les avis changer....

    mais un connaisseur de rpg tour par tour voit très bien le problème du système de combat
    djfab posted the 08/24/2025 at 09:44 AM
    Akira : de la logique peut-être, un défaut non (d'ailleurs le jeu est loin d'être simple malgré ce "déséquilibre".
    Zekk : j'ai fais pas mal de RPG, depuis FFVI en 1994. Je suis juste plus ouvert d'esprit. Ca s'appelle évoluer (pour ce genre). D'ailleurs on ne sera pas surpris si FFXVII fait de même !
    zekk posted the 08/24/2025 at 10:15 AM
    djfab bof vu tes commentaires plus haut et le fait qu'on te voit littéralement jamais sur les news RPG et ce depuis des années, ça pue surtout le mytho et ne viens pas parler d'ouverture d'esprit quand tu es aussi agressif avec les personnes qui ont un avis divergent du tien surtout quand du argumente et que toi pas
    djfab posted the 08/24/2025 at 10:25 AM
    Zekk : c'est vrai que ça fait un moment que je n'en fais plus des RPG, surtout faute de temps. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas le genre. " un avis divergent du tien" : voilà c'est ce que je dis depuis le début, ce n'est que votre avis subjectif et personnel de conservateurs, en aucun cas un défaut du jeu. Sur ce je vais arrêter cette conversation stérile, on se donne RDV aux GameAward quand COE33 sera GOTY amplement mérité !
    zekk posted the 08/24/2025 at 10:33 AM
    djfab on se donne RDV aux GameAward quand COE33 sera GOTY amplement mérité !

    ça tombe bien, on a répété 36 fois que ce n'est pas le titre GOTY que l'on trouve exagéré, que l'on trouve quand même le jeu très bon.

    Mais plutôt les superlatifs de meilleurs jeux au monde, de meilleurs RPG de jeu de la gen, décennie...

    et de nouveau ne vient pas parler de conversation stérile quand nous on avances des arguments et que tu t'es contentés d'attaques assez minable merci
