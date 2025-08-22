Une nouvelle édition, l'Edition Mirror, vient d'être dévoilée. Elle contient :
- le jeu eu complet sur disque
- un coffret avec Renoir
- 3 cartes d'illustration de personnages
- un Steelbook avec Verso et Alicia
- au prix de 59,99 $ (Amazon)
En espérant une sortie en Europe.
Source : https://x.com/crococlock/
posted the 08/22/2025 at 06:11 PM by link49
On est déjà en décembre ? le temps passe vite
fuji Ya plein de jeux d'ici la fin de l'année dont Hollow Knight Silksong
Et j'ai beaucoup aimé Clair Obscur.
C'est d'ailleurs actuellement mon jeu préféré de l'année, mais de manière définitive, c'est impossible à dire.
pcsw2 il a ses chances, mais attendons quand même. Le jeu n'est pas sans défauts, loin de là
jenicris guiguif Il l'est , c'est plié
Ils croient que Metroid 4, un simple fps graphiquement daté, pourrait l'être
De plus, c'est avant tout un show américain. Par exemple dans la catégorie 'doublage', il y a que des acteurs américains et point de français alors que les jeux sont doublés en français.
Mais plus un jeu comme Silksong par ex
jobiwan le doublage vo a aussi du lourd.
Je souhaiterais que Silksong soit si énorme,
j'espère qu'il égalera Hollow Knight déjà.
Jobiwan : "GOTY, c'est moins évident" : bein si, c'est évident. Il ne peut pas ne pas être GOTY. Je te rappelle que c'est le jeu le mieux noté des joueurs de tous les temps (metacritic). Et le jeu le mieux noté presse de l'année pour l'instant. Tout le monde a été marqué par ce jeu. S'il n'est pas GOTY, ce sera l'incompréhension pour tout le monde, c'est juste pas possible.
De plus Hollow Knight n'a jamais été recompensé au TGA, il n'avait meme pas été nominé dans la catégorie "meilleur jeu indé de l'année", c'est dire.
La meilleure des récompenses, c'est que les jeux se vendent et qui satisfassent les joueurs.
pour faire passer* à la caisse, aux dernières nouvelles c'est pas genre 3-4 millions de ventes ? Donc il y a de nombreuses premières ventes à aller chercher.
Je pense qu'ils vont bank sur les TGA, s'ils n'ont pas de GOTY (silksong risque de passer par là) on peut quand même s'attendre à ce qu'ils gagne meilleur RPG, meilleur bande-son etc.
losz Je suis bien d’accord pour le coup.
Corriged
Ça reste sans conteste le jeu de l'année
J'espère que vous étiez pas comme ça pour des tlou2, elden Ring et compagnie
Ne jamais prendre au sérieux un gars qui a pour référence Metacritic.
surcoté pour quoi? Developpe, tout en restant realiste dans tes propos, donc sans oublier que cmle jeu n'est pas un triple A
Ben non, à partir du moment que vous le citez souvent comme meilleur jeu de tout les temps ou jeux de la gen ou de la décennie,le côté AAA ou pas ça saute... Et on le compare avec de vrais chef d'oeuvres AAA ou pas
sdkios
Deja le système de combat en lui même est un problème. Foutre un parry dans un tour par tour lui enlève toute la dimension stratégique a mon sens. Après, ca reste très fun d'apprendre les patterns et tout donc ca reste cool véritablement mais une fois maitrisé, la plupart des ennemis perdent pas mal d'intérêt et plus aucune stratégie n'a de véritable intérêt. C'est dommage.
De plus le jeu est parfait tant qu'il est linéaire, des qu'il s'ouvre à la moitié de l'acte 2 on est encore une fois confronté au dilemme qui m'insupporte. Faire tout mais être surpété ou aller en ligne droite et rater des trucs ? Le jeu perd tout son équilibre, son rythme (surtout que l'acte 2 tire en longueur de fou de base déjà). Ca casse clairement quelque chose.
Le level design est ultra scolaire, et je dis ca pour être gentil. Toutes les zones se ressemble plus ou moins et je trouve les récompenses de recherches pas hyper intéressantes. C'est même parfois assez désagréable a parcourir pour qui aime beaucoup chercher. Si encore c'était un level design de fou je dis pas mais là, passé la découverte ca n'évolue jamais vraiment. Heureusement les décors sont beaux même si ca fait un peu trop artwork à mon gout.
L'histoire. Excellente quand elle se met en place elle perd énormément dans l'acte 2 je trouve. Il y a un faux suspens très forcé qui se met en place parce qu'il faut absolument garder le plot twist a la fin de l'act 2. Renoir fait du surplace comme un peu tout le scenar et c'est dommage. L'act 3 rattrape un peu mais je l'ai trouvé très enfantin. Entre résurrection des expeditions et les personnages qui réagissent de manière pas très intéressante/cohérente j'ai pas trouvé ca incroyable. La toute fin, bien que le choix est intéressant, j'ai trouvé la mise en scène de la conclusion (celle de Verso) très téléfilm et vraiment tire larme dans la mise en scène.
C'est sûr, le tire larme ca marche toujours mais je chiale aussi devant un téléfilm de noel (haha) ca veut rien dire en soit.
Heureusement il y a Alicia. Tout le traitement de Alicia je l'ai trouvé mémorable pour le coup. J'ai adoré. Quand le jeu ne se perd pas en dialogue convenu avec une mise en scène qui devient un peu plan plan pendant certains trop long monologue, c'est la qu'il fait transparaitre un certain talent selon moi.
Voila c'est pas hyper développé mais ca te donne une idée de ce que je pense globalement. Le jeu est bien mais tout est en demi teinte selon moi. En fait on en serait resté a l'acte 1 et le début de l'acte 2, j'aurai dit GOTY possible également, mais une fois fini, non pas du tout.
Je ne lui nie pas son statut de GOTY actuel, mais bien les éloges qui vont bien au delà ce simple statut
et quand on arrive dans ces superlatifs, on se doit d'être avec un minimum de défaut et le jeu a encore un peu trop
- son système de combat où tu as déjà fois + l'impression d'avoir un jeu de rythme avec un touche de rpg tour par tour que l'inverse, franchement il y a un gros rééquilibrage à ce niveau...
- un manque de diversité, dans le rythme et dans la trame qui rendent le tout un peu + monotone que la moyenne, justement les grands RPG souvent étaient + diversifiés dans leurs situations et leur ton, avec des moments plus intenses et des touches d'humours.
Maturité ne veut pas dire avoir un jeu toujours sur le même ton, assez trahs et pessimiste
- l'univers est beau, mais l'exploration n'est pas dingue, ça me donne pas envie d'en explorer d'avantage où dans d'autres jeux je peux me me perdre.
De plus quand on parle de jeu de la gen, de meilleur RPG ou meilleur de tout les temps.
je m'attends à quelque chose de révolutionnaire qui change tout et le statut de AAA ou AA n'a plus lieu d'être quand on va dans ses superlatifs, il faut assumer le statut que vous donnez au jeu et pourquoi on se permet de le comparer aux autres au delà du budget.
Le jeu mérite son titre de GOTY c'est un très bon jeu.
mais une fois passé la hype, on vous reverra comme souvent quand il s'agit de RPG, revenir la queue entre les jambes en disant oui c'est peut être pas le jeu de la gen ou le meilleur RPG au monde...
C'est deja plus sympa de voir vos critiques plus développées en tout cas!
Je vous rejoins egalement sur le fait que c'est surtout une hype. Le jeu a su nous surprendre car on attendait pas vraiment qu'il fasse aussi bien ! Mais il a tout de meme mit la barre bien haut, et j'espere que les autres arriveront a s'en inspirer. Quand a certains points, je suis pas vraiment d'accord, je trouves que le jeu arrive quand meme a proposer des moments plus chill, notament grace a Esquie ou les gestral, qui nous sortent un peu de l'univers globalement sombre. Et pour les esquives, c'est sur que pour les combats aleatoires, ca ramene une certaine redondance, mais au niveau des boss c'est un plus parfois, ca oblige a apprendre leur rythme. Le combat contre Simon est une dinguerie a ce niveau la!
Je l'ai trop vu, d'où ma réaction
Alors je dis pas qu'Esquie ou les gestral n'apporte pas des moments un peu plus chill, mais honnêtement, ce n'est pas assez dosé et il y a encore pas mal d’équilibrage à ce niveau comme pour les combats
Puis si on doit accepter l'avis des autres comment à faire pareil, parce que vu ton agressivité, c'est toi qui a un problème ici
Maintenant on a le droit d'aimer et même de préférer ce qui est objectivement moins bon. Il y a des tas de jeux moyen que j'aime énormément.
Ce qui est le plus apprécié et qui font les plus d'entrée c'est les film Marvel ou de super héros. C'est pas pour ça que 1, ce sont les meilleurs films et 2, que ce sont de bons films.
Parce que vous avez aucune exigence ?
Mais sinon en vrai on est pas du tout les seuls.
Mais quand bien même vous pouvez être 150 c'est juste de la logique cette analyse hein. A moins que t'as toujours besoin des autres pour analyser Qqch ?
djfab pour rajouter à ce que dis Akiru:
De 1) On voit bien que c'est ton premier où l'un de tes premiers RPG....
Que généralement les avis les plus élogieux viennent de mecs qui ne s'y connaissent pas en RPG tour par tour ou déteste le genre. mais, désolé on ne dénature pas un genre parce que vous ne l'aimez pas où vous ne vous intéressés pas.
de 2) il y a bien plus d'avis divergent que tu ne le penses, d'ailleurs les vrais fan de RPG tour par tour sur le site touvent le jeu bon mais on plutôt le même avis.
mais il ne s'exprime pas plus que ça, vu que dès que l'on ose dire quelque chose sur le jeu, on se fait agresser par des personnes sans arguments, autres que de pseudo arguments d'autorité comme tu le fais. Ils préfèrent éviter toutes discussions sur le jeu.
On a eu pareil avec Metafor l'année passée et maintenant on voit les avis changer....
mais un connaisseur de rpg tour par tour voit très bien le problème du système de combat
Zekk : j'ai fais pas mal de RPG, depuis FFVI en 1994. Je suis juste plus ouvert d'esprit. Ca s'appelle évoluer (pour ce genre). D'ailleurs on ne sera pas surpris si FFXVII fait de même !
ça tombe bien, on a répété 36 fois que ce n'est pas le titre GOTY que l'on trouve exagéré, que l'on trouve quand même le jeu très bon.
Mais plutôt les superlatifs de meilleurs jeux au monde, de meilleurs RPG de jeu de la gen, décennie...
et de nouveau ne vient pas parler de conversation stérile quand nous on avances des arguments et que tu t'es contentés d'attaques assez minable merci