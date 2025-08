Nous avons eu des nouveaux leaks sur la PSP 2 :- Une console portable PS6, nom de code « Project Canis »- Lancement probable fin 2027- Peut jouer à des jeux PS5 et PS4- Concurrencera directement la Nintendo Switch 2- Comprend un emplacement MicroSD, un emplacement SSD M.2, une vibration haptique, deux micros et un écran tactile- Dispose d'un port USB-C qui peut se connecter à un téléviseur ou à un moniteur- Performances supérieures à celles de la console portable Xbox Ally X- Propulsée par une puce de 3 nm- Plus grande que la PSVita, mais plus petite que la Nintendo Switch- Prix : 400 $ à 500 $- 4 cœurs Zen 6c- 12 à 20 unités de calcul RDNA 5 à 1,6-2 GHz- 0,5 fois plus performantes que la PS5, mais avec un ray-tracing supérieurCes leaks proviennent de MLID, un insider réputé qui a divulgué des informations sur la PS5Pro.Source : https://x.com/GTAVI_Countdown/status/1952831139791397329/