Chez Yodobashi Camera, 85% des jeux tiers proposés actuellement sont sur des cartes clé de jeu !Et même les "petits jeux" sont concernés : Puyo Puyo Tetris 2S qui fait 4Go sera sur une carte clés de jeu... Est-ce le début d'une nouvelle norme sur Nintendo Switch 2, toujours plus proche du full demat' ?

posted the 04/23/2025 at 08:42 PM by suzukube