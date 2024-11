Lors de son unboxing, Digital Foundry a confirmé que la PS5 Pro ne produisait "que" 16.7 Tflops en GPU compute. Les 33.5 Tflops étaient préssentis pour être en mode Dual Issue uniquement. Ce qui n'empêchera pas la console d'être extrêmement puissante via le Ray Tracing de nouvelle génération et le PSSR, aussi efficace (voire plus) que du DLSS !Le très informé, renommé et respecté LeonR4 avait déjà remonté cette information via des influenceurs brésiliens : https://www.gamekyo.com/blog_article477142.html