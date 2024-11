Un des youtubers brésiliens qui a eu la chance d'avoir la console avant l'heure a décidé de partager ces informations.

Pour ceux qui se demandaient au sujet de la fiche technique de la PlayStation 5 Pro la voici :



■CPU: 8 cœurs Zen 2■GPU: 16,7 TFLOPs, 60 CUs à 2,18 GHz■Architecture du GPU: RDNA■Mémoire vive: 16 Go GDDR6/256-bit + 2 Go DDR5■Bande passante de la mémoire: 576 Go/s■Stockage interne: SSD de 2 To■Opérations d’entrée et de sortie par seconde: 5,5 Go/s (direct), 8-9 Go/s (compressé)■Puissance nominale maximum : 390W■Dimensions : 388 x 89 x 216 mm■Poids : 3,1 Kg