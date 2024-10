Jeux Video

Bonsoir, peuple.



Il y a bien des lunes de cela, alors que la guéguerre des consoles signifiaient encore quelque chose, j’ai pris aux côtés de la modération la décision de ne plus accepter trois sujets d’articles de blogs/groupes sur le site :



- La religion

- La politique

- Le social dans le sens large



Bien entendu, nous comptâmes (passé simple, t’as vu) quelques réticents mais globalement, ce choix fut plutôt bien accueilli par une majorité estimant et à raison qu’il n’était peut-être pas très utile d’apporter de la division à la division.



Nous étions en 2017, époque lointaine où certains voyaient en Macron le nouveau messie du jeu des trônes, mais surtout, un temps où je n’imaginais pas un seul instant que les sujets normalement bannis envahiraient directement le média pour désormais en faire partie. Pas la religion heureusement (pas encore ?…) et si l’on fait avec la politique à titre exceptionnel, et que c’est d’ailleurs très cool que certains évitent d’entrer dans les détails du conflit en Ukraine quand on parle de STALKER 2 par exemple, pour ce qui est du social, on commence à avoir un problème grandissant.



Oui, faut dire les termes : woke. Et anti-woke forcément.



Le wokisme fait partie du média, de même que le relatif anti-wokisme on commence à le remarquer entre les déclarations du PDG de Saber et ceux de Yuji Horii (qui n’assume pas, sauf si c’est l’éditeur). J’aurais souhaité que le sujet reste abordé dans les ténèbres du web comme X mais il est devenu impossible de passer outre, par certains choix de tel ou tel éditeur, des choix qui de fait ne peuvent qu’être naturellement abordés sur le site, de manière argumentée svp (oubliez le « svp »), mais UNIQUEMENT quand il y a des raisons de le faire.



Car si bien évidemment, on ne pouvait passer outre des éléments marquants de l’actualité cette année entre le suivi de Suicide Squad, le coup de Black Myth Wukong, le cas Concord, celui de Dustborn ou les déboires d’Ubisoft, il serait à un moment sage que CERTAINS commencent à lever le pied sur ce qui est en train de devenir une fixette aussi malheureuse qu’usante, effaçant toute tentative de discussion.



Car, tout comme on a le droit d’indiquer la déception de ne plus jouer un homme dans Ghost of Yotei sans se faire taxer de nazi qui fait du bruit avec ses bottes, ceux d’en face feraient bien d’éviter les dérapages et qu’un semblant de diversité n’est pas non plus un synonyme de wokisme ou d’une idéologie introduite au forceps.



Des jeux avec des noirs, des gays ou des femmes, il y en a depuis des plombes, personne ne trouvait rien à y redire et soudainement, ceux qui prétendent mener un combat contre Sweet Baby & co se mettent à avoir des pulsions de boycott face à toute affiche qui n’aurait pas en son centre une grosse paire de baloches. Oui, je les vois ceux qui hurleraient à l’invasion idéologique si Square Enix annonce une héroïne en perso principal pour FFXVII, oubliant en passant FFXIII et surtout FFVI. Les mêmes qui s’insurgeraient de voir une femme à diriger dans Silent Hill 5 alors que c’était le cas dans le 3, et qu’elle avait tout sauf une gueule de Miss Monde. Encore récemment, face à des rumeurs (non vérifiées d’ailleurs) sur un casting exclusivement féminin et un soupçon de lesbianisme pour Assassin’s Creed HEXE, ça sortait déjà les fourches. Un épisode prétendument sur le thème des sorcières les mecs, vous vous attendiez à quoi, même en enlevant Ubisoft de l’équation ? Et la réaction serait-elle la même si c’était CD Projekt ou Larian qui annonçait un RPG dans l’univers de Salem avec uniquement des femmes ? Non, car ça a tendance à tomber dans le délit de sale gueule.



On n’échappera plus au sujet, mais il va falloir éviter sérieusement de tomber dans la provocation à outrance d’un côté comme de l’autre en commentaires surtout quand il n’y a aucun rapport avec le fond de l’article, et surtout apprendre à tempérer . Non, Dragon Age Veilguard ne sera pas forcément mauvais parce que son éditeur de perso propose des cicatrices de mastectomie (car serait-il meilleur sans, hm ?), et non, n’est pas représentant du MascuReich le mec qui osera évoquer son envie de jouer un mec.



Bonne soirée quand même.

On n’est pas en dictature hein...