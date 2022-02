Nous n’utilisons pas le haut-parleur de la DualSense, mais nous usons des autres fonctionnalités, à savoir les vibrations, qui seront plus ou moins intenses selon le véhicule, et les retours haptiques, qui se bloqueront ou non selon l’ABS de la voiture. Nous souhaitons faire ressentir aux joueurs ce qu’ils perçoivent à l’écran entre leurs mains.

Il y a différents types de route dans Gran Turismo 7, comme la conduite sur de la terre, j’adore ça personnellement. Concernant les routes enneigées, elles ne sont pas disponibles dans le jeu, mais nous inclurons probablement la neige dans une future mise à jour, car j’aime aussi conduire sous cette condition.

Cela prend un peu plus d’une minute sur PS4 parce qu’il faut charger une énorme quantité de données pour faire tourner un jeu de course de cette envergure, données qui sont stockées dans la mémoire de la console. Ce qui prend une seconde à charger sur PS5 prendrait plus de temps sur PS4. Cela a été un gros challenge de développer le jeu à la fois sur PS4 et PS5.

Petit rappel, pour le State of Play de ce soir à 23h00, consacré au grand retour de Gran Turismo 7, prévu pour le 4 Mars 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.Petit récap :Personnalisation des coursesLe retour des permisCourse de dragsterMode driftEcran splité 2 joueursGestion de la météo réaliste400 voitures97 circuitsKazunori Yamauchi nous parle de la DualSenseLes temps de chargement seront différents sur PS4 et PS5.