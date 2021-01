Je profite de ma dernière semaine de congés pour vous proposer un nouveau sondage cette fois beaucoup plus "costaud" que d'habitude avec un top 10 sur les "10 meilleurs jeux de tout les temps selon les membres" à la base j'étais partis pour un top 50 mais trop long. Plus de podium cette fois mais bel et bien 10 places qui vont se révéler dur à gagner.



Quelques règles avant ça :



- 2 jeux maximum par jour , pas un de plus sinon trop le bordel, les membres qui votent plus de deux jeux, leur avis sera pas pris en compte.



- Vous avez toute la semaine pour voter ! Dimanche 20 heures, je clôture les votes. Vous pouvez voter 1 fois par jour, (ça vous permettra par exemple de mettre plusieurs jeux différents)



- Je ferai plusieurs rappel pour les membres ayant loupé le sondage avec le lien pour voter, comme ça un maximum de monde pourra voter !



- Les votent commence maintenant !



- MGS 3 (2 votes)



- Okami (3 votes)



- FF7 (10 votes)



- Shenmue (1 vote)



- The Last of Us (2 votes)



- Shadow of The Colossus (2 votes)



- Suikoden 2 (1 vote)



- Super Mario 64 (3 votes)



- Tetris (3 votes)



- Zelda Ocarina of Time (5 votes)



- Métal Gear Solid (1 vote)



- Tekken 3 (1 vote)



- The Last of Us Part II (1 vote)



- Pacman (1 vote)



- Baten Kaitos (2 votes)



- Killer 7 (1 vote)



- Silent Hill 2 (1 vote)



- Ico (1 vote)



- FFVI (3 votes)



- League of Legend (1 vote)



- Zelda Breath of The Wild (3 votes)



- Zelda Majora's Mask (1 vote)



- Portal 2 (1 vote)



- Xenogears (3 votes)



- FF9 (3 votes)



- King of Fighters 98 (1 vote)



- Metroid Prime (1 vote)



- ISS Pro (1 vote)



- Super Mario World (1 vote)



- PES (1 vote)



- Diablo II (1 vote)



- Shenmue 2 (1 vote)



- Zelda A Link To The Past (1 vote)



- Super Mario Bros (1 vote)



- Street Fighter 2 (1 vote)



- King of Fighter 95 (2 votes)



- Chrono Trigger (1 vote)



- Castlevania Symphony of The Night (3 votes)



- F-Zero GX (1 vote)



- Skies of Arcadia (1 vote)



- Bloodborne (1 vote)



- Halo 2 (1 vote)



- Resident Evil 4 (1 vote)



- GTA V (1 vote)



- Valkyrie Profile Lenneth (1 vote)



- Resident Evil Ps1 (1 vote)



- Nomad Soul (1 vote)



- Monster Hunter Generation Ultimate (1 vote)



- Pas de troll svp, c'est déjà assez difficile de faire un sondage sur toute une semaine



- Je rajoute au fur et à mesure tout les jeux que vous noterez, moi je vote pas parce que les gars qui font des sondages ne votent pas en général



Allez, c'est partit, merci d'avance à tout les participants. Les résultats tomberont Dimanche à 20 heures ou le lendemain si j'ai pas le temps. A vos votes !