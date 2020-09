Nous lançons aujourd’hui l’application gratuite Xbox Family Settings, disponible sur iOS et Android. Elle permettra aux familles d’obtenir les outils nécessaires pour conserver une pratique équilibrée du jeu vidéo. Depuis leurs téléphones, les parents et tuteurs pourront facilement créer des comptes enfants, monitorer la durée de temps d'écran, filtrer le contenu, répondre aux notifications et plus encore. Une manière simple d’encadrer la pratique des enfants sur Xbox One et, dès le 10 novembre, sur Xbox Series X et Xbox Series S !