Débutant avec le lancement de What Remains of Edith Finch en 2017, Annapurna Interactive a partagé des expériences uniques faisant la part belle à la création, et ayant reçues de nombreuses récompenses, tout en développant une communauté fidèle. Lettre d'amour à nos fans, cette box est une merveilleuse collection célébrant l'éclectisme et l'innovation de chacun de nos titres et de nos créateurs.



"Depuis le lancement d'Annapurna Interactive il y a presque cinq ans, notre but à toujours été de créer des jeux uniques pour des personnes sachant les apprécier vraiment" dis Nathan Gary, le fondateur d'Annapurna Interactive. "Ces titres ont été un travail de coeur pas seulement pour notre équipe, mais pour chacune des équipes créatives derrière nos jeux - et nous sommes excités à l'idée d'offrir à nos fans ces jeux afin de célébrer avec eux les années à venir.

Bonne nouvelle, Just for Games éditera la grosse édition d'Anapurna chez nous pour 179.99€A l'intérieur nous retrouverons :-Une élégante boîte de jeu avec une couverture exclusive-Les éditions Playstation 4 des jeux Donut county, Kentucky Route Zero: TV Edition, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, Wattam et What Remains of Edith Finch, ainsi que Telling Lies et de Gorogoa, sortant sur la première fois en édition physique sur la console. Just for Games 179.99€