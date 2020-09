Hotshot Racing est un jeu de course arcade ultra-rapide qui mélange la gestion du drift, des visuels rétro et une incroyable sensation de vitesse pour une expérience de conduite enivrante.

Stranger Things 3: The Game est le complément officiel de la Saison 3 de la série à succès d'origine ! Rejouez des évènements familiers de la série, tout en débloquant des quêtes inédites, des interactions entre les personnages et des secrets ! Ce jeu d'aventure combine un style artistique rétro distinctif avec des mécaniques de jeu modernes offrant un divertissement nostalgique avec une touche de nouveauté.



Tout comme dans la série, la coopération est au cœur de Stranger Things 3: The Game. Les fans pourront faire équipe en mode coopération à deux joueurs pour explorer l'univers d'Hawkins, résoudre des énigmes et affronter les forces maléfiques du Monde à l'Envers en incarnant un des douze personnages bien-aimés de la série.

Dans Dark Crystal Tactics: Le temps de la résistance, vous dirigerez la résistance naissante des Gelflings face à leurs chefs tyranniques, les Skèksès, à travers plus de 50 combats RPG stratégiques uniques au tour par tour.

Black Desert est un MMORPG révolutionnaire qui offre un combat intense et rapide, des compétences de vie utiles et un monde ouvert et expansif. Tuez des monstres, des abominations et des dieux, ou engagez-vous dans des techniques de vie relaxantes comme l'artisanat, la pêche et la cuisine. Devenez votre vrai moi dans ce MMORPG ouvert et ouvert.

Je viens de me connecter sur l'appli Game Pass et je vois des nouveautés plutôt sympathiques.Je me souviens pas de tout ça pour aujourd'hui !