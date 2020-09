Je viens de recevoir l'artbook Street Fighter Memorial Archive Beyond the World de chez Kurokawa et bordel il est énorme.Je prépare un unboxing sur ma chaîne pour très bientôt (quand j'aurai récupéré internet car j'ai déménagé)Le livre fait tout de même 264 pagesIl sera disponible le 10 Septembre partout Amazon 39.99€ Fnac 39.99€