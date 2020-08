Sayonara Wild Hearts est le premier jeu d'arcade qui se présente comme un album pop. Sayonara Wild Hearts est un jeu d'arcade où se mêlent motos, skates, battles de danse, lasers, épées et cœurs brisés à 300 km/h.

Après une sortie au format numérique, Sayonara Wild Hearts arrive en boîte sur PS4 et Switch.La version physique inclut un sticker aléatoire parmi 6 modèles, qui représente les arcanes maudits : Little Death, Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers et Hermit64.Le jeu sera disponible le 29 Septembre et Just for Games se chargera de la distribution.Amazon