Numérotée individuellement avec un certificat d'authenticité, cette édition collector comprend les articles exclusifs suivants:



Une copie Deluxe Edition du jeu (PS4 ou Xbox One)

La bande originale originale primée sur double vinyle 12 "

Bande dessinée exclusive et limitée de Moonman «The Blackout»

Un livre cartonné stellaire Livrez-nous la lune Artbook

Affiche détaillée de la carte de la lune réelle

USB en forme d'ASE contenant du contenu bonus exclusif pour les développeurs et plus encore

Jeu Space-tastic Impressions artistiques

Certificat d'authenticité numéroté

Manchon lenticulaire hallucinant

Authentic WSA Patch pour faire partie de l'équipe

Un bonus nous livrer la clé Moon Steam

Une belle édition collector en approche pour Deliver US the Moon.