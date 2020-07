[video]http://ww.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TYqJALPVn0Y[/video]





Après nous avoir fait baver avec des screenshots et autres vidéos de maboule, Flight Simulator est près à atterrir sur nos PC.Le jeu sera disponible le 18 Août et vous pouvez dès à présent le préinstallé vient le Game Pass PCDécouvrez toutes ces innovations et d’autres encore dans les 3 éditions de Microsoft Flight Simulator.L’édition Microsoft Flight Simulator Standard (69,99€) comprend 20 avions incroyablement détaillés disposant chacun de leur propre manière de voler et 30 aéroports travaillés à la main. Cette édition sera disponible dès le jour de son lancement dans le Xbox Game Pass pour PC (Bêta).L’édition Deluxe (89,99€) comprend l’intégralité du contenu de l’édition Standard et y ajoute 5 avions uniques et 5 aéroports internationaux supplémentaires.L’édition Premium Deluxe (119,99€) comprend l’intégralité du contenu de l’édition Standard et y ajoute 10 avions uniques et 10 aéroports internationaux supplémentaires.