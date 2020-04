Microids est fier de pouvoir coproduire avec Moulinsart un tel jeu, comme l’explique Stéphane Longeard, CEO au sein de Microids :



« Nous sommes plus que ravis par cette coproduction ! Cette idée est loin d’être récente. Cet accord est l’aboutissement d’un processus de création et de réflexion qui a permis de dégager les grandes options qui animeront ce développement et sa mise en œuvre conjointe entre nos sociétés respectives. C’est pour nous un rêve qui devient réalité ! Les Aventures de Tintin, qui ont fait voyager des millions de lecteurs de par le monde, nous offrent une opportunité unique de mettre notre talent au service d’un des plus grands créateurs du Vingtième Siècle et de son héros de papier ; nos collaborateurs sont fans du jeune reporter et vont s’en donner à cœur joie ! Nous avons hâte de nous lancer dans cette belle aventure ! »







Pour sa part Nick Rodwell, administrateur de Moulinsart confie que :



« Le développement d’un nouveau jeu PC et consoles dans un environnement ludique, immersif et interactif participe à la continuité de l’Aventure du plus célèbre des reporters. L’ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial . Microids est le partenaire idéal pour accompagner Tintin dans cette nouvelle aventure. »

Bordel, un nouveau jeu Tintin est actuellement en développement.Ce sera un jeu d'action aventure, sans plus de précisions pour le moment.Malheureusement, pour le moment pas de visuel, ni de date de sortie.