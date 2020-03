Focus Home Interactive, offre l'épisode 1 de The Council sur tout les supports.COUNCIL – Episode 1: The Mad Ones se déroule en 1793. Vous êtes Louis de Richet, membre d'une société secrète que l'énigmatique Lord Mortimer vient d'inviter dans son domaine, sur une petite île isolée au large de l'Angleterre. Vous y rejoignez les autres invités de votre mystérieux hôte, incluant certains grands noms tels que Napoléon Bonaparte, ou encore le premier Président d'une nouvelle grande puissance mondiale, George Washington. La nature étrange de cette réception privée dépasse le simple caractère de ses invités prestigieux – votre mère a récemment disparu sur cette île... et chacun des personnages semble cacher de lourds secrets.Je vais me DL ça