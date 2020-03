Petite news avec PRINNY® 1•2: EXPLODED AND RELOADED ! qui arrive sur Switch grâce à Koch MediaContenu de l’édition « Just Desserts Edition » :Le jeu Prinny® 1•2: Exploded and Reloaded sur Nintendo SwitchBoîte collectorL’artbook « Prinny’s Scrapbook of Memories »Bande-son « Prinny’s Awesome Mix » sur CDFigurine « Suis-je vraiment digne d’être un Prinny Block ? »Poster « Asagi Wars Ex Alpha Championship Edition »