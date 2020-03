Pix'n Love ouvrira les préco des mercredi à 17h, pour son nouvel ouvrage sur le plus célèbre des musiciens, Uematsu. Célèbre pour les musiques de Final Fantasy entres autres.Pour ce faire, Pix'n Love, s'associe avec les célèbres distributeur Wayo Records.A l'intérieur de ce coffret :-Un livre de 400 pages-Un certificat d'authenticité, signée par Uematsu en personne-Un CD de 7 pistes exclusives-Un fourreau cartonnéLe livre est signée par Uematsu en personneSeulement 1000 exemplaires seront disponibles, pas de prix pour le moment.

Like

Who likes this ?

posted the 03/03/2020 at 11:49 PM by leblogdeshacka