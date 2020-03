Lors de l'annonce de la très belle Phantom Magenta Special Edition, Microsoft a aussi dévoilé une autre manette, la Arctic Camo Édition spécialeElle sera disponible le 26 Mai pour 64.99€Si tout vas bien nous aurons deux autres modèles en septembre, car le rythme de sortie et de 4 manettes par an. Sans compter les éditions limitées spéciale, genre Titanfall, Sea of Thieves, Halo, Gears.

posted the 03/03/2020 at 09:49 AM by leblogdeshacka