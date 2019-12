Resident Evil 3 Remake aura droit à son collector et enfin la figurine de JillA l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une figurine de Jill de 28cm-L'OST-La MAP du jeu-Un coffret en carton-Un ArtbookLe tout pour 180€J'espère que la version Française aura droit à un bonus en plus comme pour le collector du 2

posted the 12/10/2019 at 02:55 PM by leblogdeshacka