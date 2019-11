Attention tous les Final Fantasy seront disponibles dans le Game PassFinal Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X et X-2, Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII, Lightning Returns et aussi Final Fantasy XVMais aussi Kingdom Hearts 1 & 2Bordel, le futur de la Scarlett s'annonce énorme

Who likes this ?

posted the 11/14/2019 at 09:20 PM by leblogdeshacka