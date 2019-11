Retro-Bit Publishing a recréé des jeux rares sur des supports physiques et les a amenés là où ils n'ont jamais été publiés, offrant aux joueurs et aux collectionneurs du monde entier la possibilité de posséder des exclusivités uniques en leur genre et en édition limitée, notamment de nombreux Objets de collection. Pour la première fois, la version japonaise du jeu classique Métal Storm de NES a été traduite en anglais, de même que le blanc, une introduction cinématique à l'intrigue et des options de niveau de difficulté plus élevé. L’année 3521 comporte un grave danger pour le système solaire. Vous devez assumer le rôle de mitrailleur m-308 qui a été envoyé à pluto pour sauver la Terre d’un pistolet laser défectueux conçu pour protéger l’humanité tout entière. Défiez la gravité et la tempête à travers la station spatiale en vainquant des ennemis et des machines à sous avec des armes spéciales. Vaincre gigadeath et protéger la Terre des menaces futures.

Le jeu Metal Storm est disponible en préco pour 39.99€Dans la boite, nous retrouverons :-le jeu-un manuel couleur-un poster