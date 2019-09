Caractéristiques principales :



Résistez aux machines ! Combattez une sélection d’ennemies emblématiques des films, tel le T-800, mais aussi faîtes face à de nouveaux ennemis.





Equipez-vous d’un arsenal d’armes plasma pour courir et tirer ou pour vous cacher et hacker dans de superbes environnements ! Le monde n’est aussi clément qu’il ne l’était, il vous faudra alors chercher de la ferraille pour faire du commerce et créer de nouveaux objets.





Choisissez le type de héros que vous voulez être en améliorant vos capacités tout en explorant un Los Angeles post-apocalyptique. Terminez l’histoire principale pour gravir les échelons de la Résistance et prenez part aux missions secondaires pour aider vos amis.





Changez le destin de l’humanité ! Protégez un groupe éclectique de survivants, chacun avec leurs propres motivations et histoires. Les choix pris pendant l’aventure sont cruciaux et détermineront la survie de vos équipiers et même de la fin du jeu.

Le jeu arrive le 15 Novembre, je me souviens pas de l'avoir vu.