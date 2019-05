Nous avons une relation fructueuse et de longue durée avec THQ Nordic, et nous sommes ravis de rejoindre le groupe. THQ Nordic a une expérience sans pareil et des compétences dans le développement et l'édition, et nous sommes convaincus qu'ils sont le partenaire parfait pour soutenir Piranha et amener le studio au niveau supérieur. Nous voyons une opportunité de continuer à développer de grands et mémorables RPG. Michael Ruve, PDG de Piranha Bytes.

THQ Nordic vient de racheter le studio Piranha Bytes. Qui compte dans ces licences Kingdom Come Deliverance, Gothic et Risen.Le studio pèse lourd maintenant avec des licences de fou.