Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Une nouvelle mise à jour est disponible pour le jeu. Il s’agit surtout d’un correctif pour le patch sorti… hier seulement. Elle pèse 136,3 Mo. Cette MAJ devrait corriger les crashs dus au précédent correctif. Un suivi plus que régulier et soutenu donc, même très réactif…Source : https://twitter.com/Playsi_News/status/1123571937454776321