Pour moi, c'est la plus grande déception par rapport à la Nintendo Switch, certes Microsoft puis par la suite Sony ont fait payer le Online, mais pour le coup Nintendo aurait pu se différencier.C'est dommage d'avoir une console qui peut se jouer n'importe où et avec le choix de la façon de jouer (plusieurs configuration possible).Region Free (jeux qui ne sont pas limité à une zone), donc un sentiment de liberté et qui d'un coup est "cassé" par le fait que le Online devient payant, car si il était resté gratuit, ça aurait donné :Jouable ou tu veux (lieux), la façon dont tu veux (salon ou portable), un jeu d’où qui viennent (donc importé) et avec qui tu veux à travers le monde de manière très accessible (car il n'y a pas plus accessible que la gratuité).Surtout quand tu as des sorties comme ça :Qui sont des jeux fait en grande partie pour des jeux à plusieurs et pour le Online.Question : Le online est-il payant quand il est gratuit...ou est-ce gratuit de taper sur le Online payant...