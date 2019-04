Voici une Information autour possiblement du jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Selon Amy Hennig, les développeurs ne devraient pas dire : « Voici les jeux que nous avons créés, maintenant à vous de devenir un joueur. », mais devraient plutôt créer des expériences conçues pour un public plus large.Cela se produit davantage dans l'espace de jeu indépendant, avec des titres qui ne sont pas tous les facteurs intimidants pour un public grand public, comme maîtriser la difficulté et «terminer» le jeu.Les jeux ont traditionnellement été tournés vers la compétition, mais Amy Hennig pense que nous devrions élargir la façon de les considérer comme des expériences. Cela ne nécessite pas «de difficulté, de concurrence, de maîtrise, d’états défaillants et de revers». Elle a précisé une fois de plus qu’elle n'essayait pas d'être dogmatique et elle ne dit pas que ces jeux ne devraient pas être faits, mais qu'il s'agit davantage d'élargir la sphère.Des jeux sur la compétition, la difficulté et la maîtrise devraient toujours exister, mais cela les rend non accessible à un public plus large. Elle ne croit pas que l’attitude exclusive «git gud» ​​soit saine. Les développeurs doivent être ouverts à l’idée de créer un contenu qui ne pose pas de problème, mais plus un parcours et une expérience...Source : https://twinfinite.net/2019/04/amy-hennig-future