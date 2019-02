J’ai fini il y a peu le jeu Far Cry : New Dawn :La Xbox One accueille selon moi son vingtième chef-d’œuvre, et le deuxième cette année, après Resident Evil 2 Remake.Son seul défaut, qui n’en est pas vraiment un, vu son statut de simple suite du jeu Far Cry 5, est sa faible durée de vie. Le reste par contre, j’ai adoré.Graphiquement tout d’abord, tout comme son ainé, le jeu est magnifique. La végétation et la faune sont vraiment une réussite. Le scénario reste assez basique, mais j’ai préféré l’pporche faite de certains personnages, rendu plus humain dans cet opus. Le duo de grands méchants est aussi une réussite. Ce sont d’ailleurs les boss que j’ai préférés de cette Saga, derrière Vaas et Joseph Seed.Le boss de fin est une bonne surprise selon moi, et l’un des plus coriaces à abattre. Les choix à faire ont aussi quelques conséquences, nous permettant ou pas d’être à la fois le juge et son bourreau. J’ai adoré aussi le système d’expédition à bord de la grosse patate, et le système des points de ravitaillement et la base à améliorer. Les équipiers sont aussi assez comiques pour certains, même si ça ne fait toujours pas dans la dentelle.Il y a aussi énormément de chose à découvrir, d’armes et de véhicules à construire. La chasse est aussi assez diversifiée, la pêche un peu moi. Et dernier point, je n’ai eu aucun bug durant toutes mes parties. La vue FPS n’est pas trop mon truc, mais pour cette Saga, et Deus Ex, je fais avec.Personnellement, je dirais que je l’ai préféré au 5, le côté nostalgique y jouant fortement. Et de savoir ce qui s’est déroulé après, ça prolonge vraiment l’expérience Far Cry 5, qui est selon moi aussi un chef d’œuvre. En espérant un Far Cry 6 sui mette la barre encore plus haute.Je vais maintenant pouvoir finir Kingdom Hearts 3, avant la sortie de Devil May Cry 5…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/835123223687737345