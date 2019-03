J’ai fini il y a peu le jeu Devil May Cry V, dans les trois premiers modes de difficulté :La Xbox One accueille selon moi son vingt-et-unième chef-d’œuvre, et le troisième cette année, après Resident Evil 2 Remake et Far Cry : New Dawn.Je vais commencer par son seul défaut, c'est qu'on ne peut pas mettre Pause durant les cinématiques. Un comble quand même en 2019 je trouve. Pour le reste, rien à redire.Graphiquement tout d’abord, le jeu est assez joli. Le bestiaire est assez varié, et les boss, bien que peu nombreux je trouve, sont stylés. Les personnages que l’on contrôle sont intéressants de par le gameplay varié. J’ai une préférence pour V personnellement, surement dû au fait que c’est le seul personnage avec lequel j’ai pu faire des combat noté SSS. J’ai aussi son côté assez fébrile pendant un moment.Le boss de fin est une bonne surprise, et est assez coriaces à battre en mode Fils de Sparda. J’ai aussi adoré l’humour présent dans le jeu, avec quelques scènes, très bien mise en… scène. La scène à la Mickaël Jackson est hilarante, par exemple.Il y a aussi énormément de chose à découvrir, comme les armes par exemple. Il y a aussi de nombreuses choses à débloquer, comme les aptitudes des personnages. Mais j’avoue que j’ai pas le courage de tout débloquer, vu comment j’ai déjà galéré en mode Fils de Sparda. D’ailleurs, je crois que j’ai fait trois fois le jeu sans jamais esquiver une seule attaque.Personnellement, je dirais que c’est mon Opus préféré de la Saga. En même temps, je n’ai terminé que DmC : Devil May Cry sur Xbox 360, et j’ai abandonné les autres, vu le peu de travail fourni par Capcom sur la Trilogie dite HD. Je pense refaire le 4 quand il sera retro-compatible.Je vais maintenant pouvoir finir Kingdom Hearts 3 tranquillement…Source : member15179.html