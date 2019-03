Plongez dans un magnifique monde en ruines rempli d’insectes et de héros.

Sous la ville de Dirtmouth en proie à la désolation dort un ancien royaume oublié. Beaucoup sont attirés sous la surface à la recherche de richesses, de gloire ou de réponses à des secrets ancestraux.

En tant que l’énigmatique Hollow Knight, vous traverserez des les ténèbres, pour révéler leurs mystères et vaincre leurs démons.

Hollow Knight est un jeu d’action-aventure en 2D. Vous explorerez des cavernes tortueuses, affronterez des créatures contaminées et échapperez à des pièges complexes, tout ça pour résoudre un mystère ancien caché depuis très longtemps.

- Explorez de vastes mondes en interconnexion

- Rencontrez tout un tas d’amis et d’ennemis bizarres

- Evoluez avec de nouvelles et puissantes compétences et capacités

- Un style dessiné à la main

Le monde d’Hollow Knight prend vie dans des détails vivants et moroses, ses cavernes animées avec des créatures étranges et terrifiantes, chacune animée par un traditionnel style 2D à main levée.

Chaque nouvelle zone que vous découvrirez est magnifiquement unique et bizarre, grouillant de nouvelles créatures et de personnages à découvrir. Le monde d’Hollow Knight vaut la peine d’être explorer, ne serait-ce que pour que pour admirer ses curiosités et découvrir de nouvelles merveilles cachées loin des sentiers battus.

Contenu :

La version physique d’Hollow Knight contient :

1/ Tous les DLC au jeu original (sur le disque/cartouche)

Godmaster :

Prenez votre place parmi les Dieux.

De nouveaux personnages et quêtes.

De nouveaux combats de boss.

Nouvelle musique, nouveau mode de jeu, ainsi que 2 nouvelles fins.

Lifeblood :

Un royaume amélioré.

Un nouveau boss et des boss améliorés.

The Grimm Troupe :

Allumez la Lanterne du Cauchemar.

Invoquez La Troupe.

Nouvelle quête majeure.

Nouveaux combats de boss.

Nouveaux charms.

Nouveaux ennemis et nouveaux amis.

Hidden Dreams :

De nouveaux ennemis surgissent.

Nouveaux combats de boss.

Nouveaux upgrades.

Nouvelle musique.

Deux nouvelles rencontres optionnelles avec des boss, deux nouvelles chansons dans la bande son, un nouveau système fast-travel et une nouvelle Stag Station à découvrir. Le contenu peut être accessible à tout moment du jeu, bien qu’il soit conseillé d’attendre la fin du jeu en raison de la difficulté.

Une jaquette réversible



Caractéristiques / Puces :

• Un jeu d’action classique en side-scrolling, avec des ajustements modernes.

• Des commandes 2D parfaitement ajustées. Tracez, contournez votre chemin même en face des adversaires les plus meurtriers.

• Explorez de vastes mondes interconnectés par des routes oubliées, des zones luxuriantes de végétation et des villes en ruine.

• Tracez votre propre chemin ! Le monde d’Hallownest est vaste et ouvert. Choisissez les chemins que vous prendrez, quels ennemis vous affronterez et trouvez votre propre voie à suivre.

• Evoluez avec de nouvelles compétences et aptitudes puissantes. Gagnez des sorts, de la force et de la vitesse. Sautez vers de nouveaux sommets avec des ailes célestes. Filez comme l’éclair. Exterminez vos ennemis avec fougue.

• Dotez-vous de Charmes ! Les reliques antiques qui offrent des pouvoirs et des capacités étranges. Choisissez vos préférés et rendez votre voyage unique !

• Un casting énorme de personnages adorables et effrayants, tous amenés à la vie par une animation 2D traditionnelle image par image.

• Plus de 140 ennemis ! 30 boss épiques. Affrontez des bêtes féroces et triomphez d’anciens chevaliers dans votre quête à travers le royaume. Récupérez les derniers ennemis et rajoutez-les à votre Journal du Chasseur !

• Plongez dans les esprits avec le Dream Nail. Découvrez un tout autre côté des personnages que vous rencontrez et des ennemis que vous affrontez.

• De magnifiques paysages peints, en parallaxe, donnent un sens unique de la profondeur à un monde parallèle.

• Tracez votre parcours avec des objets de mapping complets. Achetez des boussoles, des plumes, des cartes et des épingles pour améliorer votre compréhension des paysages tortueux d’Hollow Knight.

• Une musique obsédante et intimiste accompagne le joueur tout au long de son périple, composée par Christopher Larkin. Cette musique fait écho à la majesté et à la tristesse d’une civilisation tombée en ruine.

• Terminez Hollow Knight pour débloquer le Mode Steel Soul, le ultime

La version Switch de Hollow Knight est enfin disponible en préco pour 34.99€