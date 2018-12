Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Aprés, la "polémique" sur le personnage Game & Watch, une autre est en train de naître à cause de certains Esprits.En effet, certains estiment que la liaison entre un combattant, son effet et l'Esprit va dans ce sens. Certains cependant justifient ces association :- Les styles de combat de Diddy Kong et Dee Jay partagent quelques mouvements similaires. Il y a aussi le fait que les initiales de Dee Jay et Diddy Kong, D.K. ont le même son.- Avec M. Sandman et Donkey Kong, ceux qui ont joué à Punch-Out !! sur Wii savant que Donkey Kong apparaît comme le dernier boss.- Avec le Villageois et Tac, une connexion est établie par le fait que Tac utilise son sac pour utiliser la capacité de copie à la manière de Kirby, tandis que le Villageois peut utiliser son filet pour capturer des objets de la même manière. Cela n'explique cependant pas le choix de son teint.Reste à voir si Nintendo laissera tout cela comme tel, on supprimera ces associations...Source : https://www.gonintendo.com/stories/325469-some-smash-bros-ultimate-players-are-pointing-out-what-they-beli