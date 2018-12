Le jeu Etrian Odyssey Nexus est actuellement en préco pour 39.99€Sur décret de la princesse Perséphone, les plus grands explorateurs du royaume se sont réunis dans la cité flottante de Maginia. Leur mission : lever le voile sur les mystères de l'archipel de Lemuria, abritant le magnifique arbre Yggdrasil. Recrutez vos explorateurs parmi 19 classes de personnages, dont la nouvelle classe « Héros », avant de partir pour l'archipel de Lemuria en quête de richesse et de gloire ! Avec des lieux et des personnages issus des précédents Etrian Odyssey, plus d'une centaine de quêtes, plusieurs niveaux de difficulté, le retour de fonctionnalités rendant le jeu plus accessible comme la cartographie automatique (optionnelle) et bien d’autres surprises, Etrian Odyssey Nexus est l'expérience Etrian ultime pour les fans de longue date comme pour ceux qui découvrent la série. • L’épisode ultime d’Etrian Odyssey – Proposant plus de classes, de personnages, de possibilités de gameplay et de labyrinthes qu'aucun autre jeu de la série, Etrian Odyssey Nexus est le Dungeon-crawler ultime. • Composez votre groupe d'explorateurs - Créez et personnalisez vos personnages grâce à 19 classes jouables, avant de vous lancer à l'attaque des labyrinthes de Lemuria et de leurs dangereuses créatures ! • Pour les nouveaux joueurs comme pour les vétérans ! - Grâce à ses quatre niveaux de difficulté, la possibilité d'activer la cartographie automatique et sa fabuleuse histoire, Etrian Odyssey Nexus saura plaire à tous les joueurs. • Une lettre d'amour à Etrian - Le célèbre trio composé par Yuji Himukai (conception des personnages), Shin Nagasawa (conception des monstres) et Yuzo Koshiro (compositeur) s'est à nouveau réuni afin de créer le meilleur Etrian possible pour cette dernière itération sur Nintendo 3DS.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Etrian Odyssey Nexus 39.99€ Sunset Overdrive 19.99€ Mortal Kombat 11: Premium Edition 81.99€ Crash Team Racing Nitro-Fueled 39.99€ ONE Crash Team Racing Nitro-Fueled 39.99€ PS4 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy 27.99€[url=https://amzn.to/2PxbtVx][g]The Crash Bandicoot Files : Les documents de conceptions