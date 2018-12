Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Depuis les jeux Super Smash Bros. for 3DS/WiiU, Nintendo fait tout pour censurer les dessous des jupes des combattants. Ce n'est pas différent dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate, où Peach a également un vide noir sous sa robe. Cependant, certains japonais ont réussi grâce au personnage Ness et sa projection de lumière à contourner en partie le problème :Reste à voir si Nintendo corrigera ça plus tard. D'ailleurs, pour rester dans le thème :L'un des derniers sujets d'actualité dans la communauté Smash Bros. au Japon n'est autre que Diddy Kong. Apparemment, certains mouvements de Diddy Kong permettent aux fans de créer des images obscènes de Diddy Kong et d’une autre combattante ensemble :Ceci prenant une proportion assez importante et choquant certaines personne, il faudra voir si Nintendo réagira également...Source : https://nintendosoup.com/japanese-smash-ultimate-players-are-making-lewd-pictures-of-diddy-kong/