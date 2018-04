J'ai pris hier quatre Figurines Totaku :Contrairement aux Figurnes Amiibo, je prendrais que celles qui mintéresse.Mon petit autel spécial Ni no Kuni II : Revenant Kingdom s'enrichit :Plus qu'à attendre la sortie de God of War sur Ps4 pour en prendre deux de plus...Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 04/06/2018 at 09:34 AM by link49