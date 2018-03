Voici une Information autour d’un jeu Xbox One, Sea of Thieves :Certains estiment que le contenu du jeu est assez pauvre. Selon Joe Neate, le jeu a été créé dans le but de l'améliorer continuellement. C'est pour cela que d'autres options cosmétiques vont sortir. La priorité du studio était de sortir un jeu avec une base solide. Maintenant, leur objectif est d'écouter le retour des joueurs, en plaçant la communauté au coeur du projet, afin de l'améliorer encore...Source : http://www.ign.com/articles/2018/03/21/sea-of-thieves-players-worried-about-lack-of-cosmetic-items-amount-of-total-content

posted the 03/23/2018 at 09:50 AM by link49